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В ЗАКСе Тверской области новый пресс-секретарь

17 Января 2017 21:14
Автор: TIA

Исполнять обязанности руководителя пресс-службы Законодательного Собрания Тверской области будет Александр Никитин.  Бывший начальник  пресс-службы Заксобрания Ольга Гусева сейчас работает в службе протокола правительства Тверской области.

Аленксандр Никитин родился 1 июля 1970, был депутатом Законодательного собрания Тверской области пятого созыва, баллотировался в ЗАКС от партии КПРФ. Работал на трех тверских телеканалах, был ведущим и корреспондентом. В последнее время вел программу с Андреем Шевелевм на ВГТРК Тверь.

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Метки: Александр Никитин тверь законодательнео собрание Тверской области
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Комментарии (4)

  • Иван (http://vk.com/id321068007) 
    известный бухарик работал в оазис медиа ,пил как проклятый и ничего не делал ,как его туда взяли неизвестно.
    17.01.2017 21:43
    0 | 4

  • Leo-L 
    Это дяденька, у которого волосы в хвостик убраны?
    17.01.2017 22:48
    0 | 5

  • kanav67 
    А кто знает зачем нужна служба протокола и много ли в ней народа?
    17.01.2017 22:55
    0 | 3

    • AlexR69 
      Что значит зачем? 
Любое мероприятие будь то заседание правительства или поездка по региону, встреча с населением, требует подготовки.
Современный чиновник не может просто разговаривать, он должен извергать заранее подготовленные штампы. Ответ его должен быть таким, чтобы было понятно, что партия о народе помнит, но никаких обязательств не несет.
При выезде за пределы кабинета необходимо заранее проработать маршруты движения и варианты отступления, согласовать список вопросов, проработать ответы, т.е. сделать так, чтобы у населения создавалось мнение, что перед ними очень умный человек, уважаемый.
Кто-то же должен заранее чиновнику рассказать, что не следует христосоваться на Пасху с муллой, если он вдруг оказался на торжественном приеме и не следует обращаться к жителям Пензы "дорогие пензюки, пензючки"
      17.01.2017 23:42
      0 | 2
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