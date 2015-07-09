В ЗАКСе Тверской области новый пресс-секретарь

Исполнять обязанности руководителя пресс-службы Законодательного Собрания Тверской области будет Александр Никитин. Бывший начальник пресс-службы Заксобрания Ольга Гусева сейчас работает в службе протокола правительства Тверской области.

Аленксандр Никитин родился 1 июля 1970, был депутатом Законодательного собрания Тверской области пятого созыва, баллотировался в ЗАКС от партии КПРФ. Работал на трех тверских телеканалах, был ведущим и корреспондентом. В последнее время вел программу с Андреем Шевелевм на ВГТРК Тверь.