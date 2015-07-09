В Тверской области будут искать высокотехнологичное медицинское оборудование, которое простаивает

В больницах Тверской области проведут ревизию высокотехнологичного оборудования, а также разработают предложения по повышению эффективности его использования. Такое поручение дал 17 января на заседании Правительства Губернатор Игорь Руденя по итогам обсуждения программы госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи.

Во многих районных больницах есть современное оборудование, но часто оно не используется, так как нет специалистов. Чтобы техника не простаивала, будет проведена инвентаризация, оптимизировано её использование.

Для решения кадровой проблемы Губернатор поручил разработать региональную программу финансовой поддержки районных врачей аналогично федеральному проекту «Земский доктор» для сельских специалистов.

Кроме того, глава региона поставил задачу усилить программы по целевой подготовке и профессиональной переподготовке медиков на базе ТГМУ.

В качестве временного решения проблемы нехватки медработников в районных больницах предложено организовать выезды в муниципалитеты специалистов из Твери в составе мобильных бригад, сообщает Правительство Тверской области