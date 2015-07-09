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В Тверской области будут искать высокотехнологичное медицинское оборудование, которое простаивает

17 Января 2017 18:46
Автор: TIA

В больницах Тверской области проведут ревизию высокотехнологичного оборудования, а также разработают предложения по повышению эффективности его использования. Такое поручение дал 17 января на заседании Правительства Губернатор Игорь Руденя по итогам обсуждения программы госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи.

Во многих районных больницах есть современное оборудование, но часто оно не используется, так как нет специалистов. Чтобы техника не простаивала, будет проведена инвентаризация, оптимизировано её использование.

Для решения кадровой проблемы Губернатор поручил разработать региональную программу финансовой поддержки районных врачей аналогично федеральному проекту «Земский доктор» для сельских специалистов.

Кроме того, глава региона поставил задачу усилить программы по целевой подготовке и профессиональной переподготовке медиков на базе ТГМУ.

В качестве временного решения проблемы нехватки медработников в районных больницах предложено организовать выезды в муниципалитеты специалистов из Твери в составе мобильных бригад, сообщает Правительство Тверской области

 

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Метки: тверь высокотехнологичное медицинское оборудование игорь руденя
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Комментарии (3)

  • Dobry кrtek 
    Возникает естественный вопрос: Кто конкретно виноват в том, что высокотехнологичное дорогостоящее оборудование было поставлено в те ЛПУ, где заведомо нет специалистов для работы на нём, а следовательно, данное оборудование изначально  было обречено на простой? Ясен пень, что никто) Концы искать никто не собирается.
    17.01.2017 19:11
    0 | 5

  • ilich 
    Зря они его ищут.
Оно окажется разукомплектованным, не таким уж и высокотехнологичным, но чрезвычайно дорогим.
Не зря же Епишин так быстро уехал в Совет Федерации.
    17.01.2017 20:14
    0 | 3

    • Dobry кrtek 
      Всё у нас через .опу. Сначала оборудование поставляется, а всего-лишь через пару-тройку лет выясняется, что работать на нём некому. При этом никто не учитывает материально-экономические потери от такового рода деятельности ответственных лиц. Не из своего же кармана поставили, наоборот, свой карман пополнили. Фирма товар продала, прибыль получила, благодарность  тем, кто закупал "объявила".  Всё остальное по... барабану. Я бы посоветовал Рудене СК подключить, для уточнения всех нюансов подобных поставок. Но...Вдруг выяснится, что поставками занимались "уважаемые люди", может даже члены местного правительства. Бывшие или действующие. Или ещё кто вышележащие.  А это чревато различными осложнениями...
      17.01.2017 20:24
      0 | 3
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