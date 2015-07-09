В Тверской области мужчина погиб, катаясь на снегоходе

В ночь с 16 на 17 января около деревни Волоховщина на озере Селигер произошло ЧП. 36-летний мужчина и 39-летняя женщина катались на снегоходе Yamaha.
Он не выбрал безопасную скорость движения и врезался в металлический пирс. От полученных травм мужчина погиб. Его пассажирка получила серьезные травмы: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, переломы.
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