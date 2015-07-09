Бегавшую по Твери бешеную лису очевидцы сняли на телефон

ТИА уже писало о том, что 12 января во дворе домов по ул. Севастьянова бегала взрослая лиса, которая была очень агрессивна, набрасываясь на людей. Появление дикого животного в городе, да ещё и с таким неадекватным поведением свидетельствовало о смертельном и опасном заболеванием - бешенстве. Что, в конечом итоге, и подтвердили результаты лабораторного исследования.

К счастью, лиса никого из людей не покусала. Но животное было в крови и с раненой мордой. Скорее всего, её покусали уличные собаки, что чревато распространением вируса.

Необходимо помнить, что в таких ситуациях ни в коем случае нельзя приближаться к животному, окликать его или даже разговаривать. Поскольку оно может неадекватно отреагировать - подойти, подбежать или даже кинуться на человека.