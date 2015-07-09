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Как устроена тверская медицина? Чиновники говорят – хорошо, врачи – плохо

Как устроена тверская медицина? Чиновники говорят – хорошо, врачи – плохо - ТИА
17 Января 2017 16:07
Автор: TIA

После бодрого доклада врио министра здравоохранения Романа Курынина о том, что все в нашем регионе с отраслью в целом и финансированием из фонда ОМС, в частности, все порядке, главные врачи рассказали, как дела обстоят на самом деле. Плохо. Особенно в районах, где элементарно не могут вырезать аппендицит.

Заседание правительства  Игорь Руденя начал с информации об участившихся жалобах пациентов на то, что вместо оказания бесплатных услуг по полису ОМС врачи отправляют делать то же самое платно. Отдельного внимания заслуживает вопрос обеспечения граждан лекарствами инсулинозависимых и онкобольных. «Это две темы, которые всё больше беспокоят нас. Мы внимательно изучаем факт каждой невыдачи лекарств», - сказал губернатор и попросил Романа Курынина отдельно коснуться этой темы в своем докладе.

Врио министра рассказал, что в 2017 году стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Тверской области медицинской помощи увеличилась на 414 миллионов рублей и составила 16 миллиардов 363 миллиона 182 тысячи. Медицинскую помощь оказывают по полису ОМС в Тверской области 117 организаций, из них 18 частные.

Качество медицинской помощи, судя по презентации Курынина, в регионе неуклонно растет: увеличивается доля выездов "Скорой" с нормативным временем (20 минут), растет эффективность использования высокотехнологичного оборудования, все чаще злокачественные новообразования выявляются на ранних стадиях.

На слайдах синие и красные столбики, означающие средства областного бюджета и фонда ОМС.

За счет областного бюджета финансируется лечение социально-значимых заболеваний: психиатрия, наркология, физиатрия, венерология, оказание экстренной помощи незастрахованным гражданам и оказание паллиативной помощи в стационарах,  обеспечение лекарственными препаратами и специализированным лечебным питанием,  

За счёт средств фонда ОМС финансируется терапия, неврология, хирургия, кардиология, педиатрия, диспансеризация, проведение гистологических и цитологических исследований, приобретение медоборудования до 100 тысяч рублей и текущий ремонт.

На душу населения норматив в следующем году составит 12 тысяч 606 рублей (на 400 рублей больше, чем раньше). Также в следующем году увеличится стоимость вызова скорой помощи, стоимость госпитализации и

Сколько будет стоить госпитализация и вызовы "Скорой", оказалось непонятно. Получилась не презентация, а головоломка. Губернатор остановил докладчика и попросил объяснить,  как расшифровать столбики и цифры в презентации.

- Синее – это что? И чем отличается от красного? Слайды подписывать надо. 

- Синее – это средства ОМС, красное – бюджет. Ой, извиняюсь, наоборот. Я просто без очков плохо вижу.

Губернатор предложил провести ликбез специалистам, которые готовили для врио министра презентацию. 

В финале выступления Роман Курынин напомнил сроки оказания бесплатных медицинских услуг по полису ОМС. На этом доклад врио был окончен. И слово дали главврачам больниц.

Сергей Козлов, главврач Тверской областной больницы, оценил программу положительно, добавив, что «денюшек хотелось бы побольше». А вот современная медицина в Тверской области, по его мнению, оставляет желать лучшего. Плохо работает первичная медико-социальная помощь. Врачей в районных больницах не хватает, и всех пациентов отправляют в областную больницу:

- ЦРБ не очень хорошо оказывают помощь больным, и нам приходится принимать пациентов первого уровня. Врачей в районах не хватает по многим специальностям: хирург, анестезиолог, терапевт. Иногда обычный аппендицит проблема в районе вырезать, а недавно мы отправляли анестезиолога в Кувшиновскую ЦРБ делать наркоз. Это глупость, конечно.

Много денег из фонда ОМС уходит в федеральные центры, куда едут лечиться пациенты из Тверской области – Москву, Смоленск и Ярославль. Сергей Козлов  утверждает, что в Твери достаточно специалистов, которые могли бы оказать этим людям высокотехнологичную помощь.

Ста тысяч, выделяемых из ОМС на покупку инструментов и оборудования, конечно же, для крупных больниц не хватает. На ремонт помещений (каждый главврач имеет кучу предписаний Роспотребнадзора) средства есть, но потратить их нельзя.

Каринэ Конюхова, главврач «Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева» предложила провести инвентаризацию медицинских учреждений и передать оборудование, которое не используется, в медучреждения, где есть соответствующие специалисты.

Кроме того, главврач предложила создать в Тверской области мобильные бригады врачей за счет крупных учреждений и выезжать в районы, «так как там ситуация для пациентов весьма плачевна». Третье предложение Каринэ Конюховой касалось разработки механизма маршрутизации пациентов, которая бы четко определяла, какие пациенты и где должны лечиться:

- Особенно это касается онкологии. Наши пациенты уезжают в Москву, Санкт-Петербург лечиться. Хотя это дорогой тариф (имея в виду, вероятно, оплату из фонда ОМС). Буквально несколько лет назад была программа по улучшению материально-технической базы онкодиспансера. Значит есть недоработки.

Главврачи попросили выступить с законодательной инициативой в Госдуму о повышении количества средств, предполагаемых на закупку оборудования, и капитальный ремонт помещений.

Михаил Калинкин, ректор ТГМУ предложил вернуть советскую практику, когда разные районы области закреплены за кафедрами медицинского университета и определенные специалисты их курируют.

На заседании присутствовал глава Андреапольского района Николай Баранник. Он предложил изменить программу поддержки сельских врачей и стимулировать врачей, которые едут работать в районы, а не только на село:

- Вот тогда у нас будет и хирург в Фирово, и окулист в Андреаполе.

Все предложения губернатор записал. Послезавтра он поедет в фировскую ЦРБ вместе с представителем из ТГМУ по предложению Михаила Калинкина.

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Метки: здравоохранение в тверскйо области фонд омс лечение по омс Роман Курынин
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Комментарии (78)

  • Судья 
    А чиновники другого сказать и не смогут
    17.01.2017 16:28
    0 | 11

  • bae99 
    Так-же и с губер-рейтингом...
    17.01.2017 16:34
    0 | 10

    • abeltv 
      Да рейтинг Рудени обгоняет рейтинг самого ВВП..... по крайней мере по росту за квартал.....
      17.01.2017 16:40
      0 | 7

  • kk1 
    Вроде бы, аппендицит не вырезают. Хотя могу ошибаться, я же не врач...
    17.01.2017 16:37
    2 | 10

    • abeltv 
      Да таблетку дают - он сам отваливается......
      Прикрепленные изображения:
      17.01.2017 16:43
      2 | 5

    • Proletary 
      Аппендицит - это болезнь. Экология - это наука. Вырезать аппендицит в стране с плохой экологией - норма.
      17.01.2017 16:45
      1 | 5

    • Dobry кrtek 
      Удаляют аппендикс, вырезают аппендицит..) По депутату Козлову.
      17.01.2017 16:47
      1 | 5

      • Proletary 
        Козлов, как бы к нему не относились, до того, как стать великим, всю жизнь работал в экстренной хирургии, и такого просто не мог сказать. Вырезать аппендицит и делать наркоз - от таких слов у него корчи начнутся. Как и от "местного наркоза" и "ставить укол".
        17.01.2017 16:56
        1 | 5

        • Dobry кrtek 
          Но с течением времени смог.) Не всю же жизнь докторишкой быть, надо и о России подумать. Плавали, знаем...
          17.01.2017 16:59
          1 | 2

          • Proletary 
            Не поверю, пока аудиозапись не послушаю. "Не без опасения взялся временно редактировать сельскохозяйственную газету. Совершенно так же, как простой смертный, не моряк, взялся бы командовать кораблем. Но я был в стесненных обстоятельствах, и жалованье мне очень пригодилось бы."
            17.01.2017 17:07
            0 | 4

            • Dobry кrtek 
              Ну, что касается ауди- и прочих записей, то их можно наваять сколь хошь. Мало ли нам всем ранее кое-кто кое-чего обещал? Вот именно) Так и здесь. Не могуть аппендицит вырезать, мать их всех! Человек-главнюк врачом быть не может.
              17.01.2017 17:14
              1 | 1

              • Proletary 
                Человек может быть хорошим врачом и плохим главнюком (как Козлов) хотя чаще наоборот. Далее, хороший главнюк - это тот, кого ценят санитары-носильщики типа нас с тобой или все же губернатор? Критерии несколько отличаются, если вообще не диаметрально противоположны.
                17.01.2017 17:22
                0 | 2

                • Dobry кrtek 
                  Хорошие главнюки долго не живут. Что касается оценки губера...Скорее всего, по-настоящему хороших главнюков губеры не ценят. Несомненно, есть среди главнюков порядочные люди, но они теряются в массе главнюков с иными характеристиками. Да и зачем по-настоящему порядочному идти в главнюки...
                  17.01.2017 17:30
                  0 | 1

                  • Proletary 
                    Давай избавимся от иррациональности в знаменателе. Главнюк - это манагер. К этой работе нужен талант и склонность, независимо от власти. У меня такого таланта нет. Максимум, на что я способен - организовать пьянку из трех человек в 9 утра (так гласил текст выговора). Еще я на скрипке не играю. Маша Жукова (6гб) была организатором еще со студенчества, наверняка ей и сейчас нравится ее работа.
                    18.01.2017 00:12
                    0 | 0

                    • Dobry кrtek 
                      На скрипке играть? Да ради Бога.
                      18.01.2017 00:16
                      0 | 0

    • TvereZ 
      Правильно, его лечат. И получается он здоровый-прездоровый!... )))
      17.01.2017 18:50
      0 | 1

  • Maria777 
    Тверская медицина в безобразном состоянии! Упаси вас Бог попасть в государственную больницу - залечат до полусмерти (это в лучшем случае). Оборудование старое, хотя в новостях нам постоянно рапортуют о том, что оно высокотехнологичное и постоянно обновляется. Врачи тупо отсиживают положенную смену, в палаты заходят "для галочки", чтобы написать в карточке "состояние удовл.", даже если ты им жалуешься на плохое самочувствие (видимо, считают, что люди в больницы ложатся по приколу, просто поваляться, попить витаминок и откосить от работы).
А вы знаете, что творится с ЭКО по ОМС? Нет? Тогда я вам расскажу. Раньше квоты выделялись и на частные клиники, а с этого года Министерство направляет всех в Перинатальный центр, в котором и так толпа народа и старое оборудование. То есть, вместо того, чтобы дать женщинам возможность сделать ЭКО в нормальной клинике, где шанс на успех выше, они всех гонят в Перинатальный (где может не получиться с первой попытки и женщина второй раз пойдет за квотоой тратить государственные деньги).
    17.01.2017 16:40
    2 | 5

    • konbur 
      В перинатальном центре старое оборудование? Он же весь целиком новый.
      17.01.2017 20:19
      0 | 4

    • Proletary 
      "сделать ЭКО в нормальной клинике, где шанс на успех выше"
Откуда дровишки? Или самочувствие плохое?
      18.01.2017 00:15
      0 | 0

      • Dobry кrtek 
        Нет, ЭКО провалено...
        18.01.2017 00:17
        0 | 0

        • Proletary 
          Все провалено. Меня интересует именно статистика, в какой частной клинике шансы на успех выше чем в перинаталке. У Фомина?
          18.01.2017 01:28
          0 | 0

  • Житель подземелья 
    Ага. Гонять пенсионера в 85 лет 3,5 часа на электричке в одну сторону в областной онкодиспансер только из-за того, что местный хирург побоялся вырезать родинку на спине, с которой он прожил всю жизнь - это высококлассное медицинское обслуживание, да? В онкодиспансере на прием затратили 10 минут (не считая очереди и заполнения документов) и отправили обратно, все нормально, если будет мешать жить дальше - удаление под местным наркозом. Пациент с таким обслуживанием в легком шоке и как-то опасается идти на операцию к таким "специалистам".
    17.01.2017 16:41
    0 | 5

    • Proletary 
      Не ругайте метечкового хирурга. Он не побоялся родинку вырезать, он побоялся огрести неиллюзорных дюлей за ее вырезание. "Таковы правила".
      17.01.2017 16:49
      0 | 4

  • Proletary 
    Наверняка все Фирово в предвкушении снег известкой красит. А по теме: собравшиеся люди неглупые, каждый понимает, что х@рню несeт, все внимают. Это называется общественный договор.
    17.01.2017 16:43
    0 | 10

  • Dobry кrtek 
    Ничего нового. Местный МЗ-это бессмысленно существующее учреждение. Система оплаты труда медиков не содержит и намёка на мотивацию докторишек к само- и взаимосовершенствованию. Отчёты лживы. Крайними  и виновниками всех бед сделали медработников. Некоторые это понимают, но их никто не слушает, ибо нельзя критиковать госпрограммы. Так и живём, врём, скрываем, недоговариваем, умалчиваем...
    17.01.2017 16:44
    0 | 8

    • Proletary 
      А некоторые еще и не пьют.
      17.01.2017 16:46
      0 | 5

      • Dobry кrtek 
        Зато курят).
        17.01.2017 16:50
        0 | 4

        • Proletary 
          Зауважал. )
          17.01.2017 16:58
          1 | 5

  • potompridumayu 
    Если в областном центре дела с медициной обстоят настолько плохо, то в районах, видимо, даже раз в десять хуже, чем говорится в докладе. А ведь мы платим налоги, между прочим... И далеко не у всех есть деньги пользоваться услугами платных врачей (потому что это нужно сначала заплатить 500-1000 рублей за прием, и не факт, что тебя внимательно выслушают, потом еще несколько тысяч за анализы, и потом снова за прием врача, чтобы он расшифровал результаты и назначил лечение). А если учесть, что в последнее время активно обсуждается вопрос о повышении пенсионного возраста, сдается мне, что до него с такой медициной мало кто доживет.
    17.01.2017 16:48
    1 | 5

    • Житель подземелья 
      Тут вот ведь еще в чем загвоздка - в районах и платной медицины как таковой нет, потому что нет специалистов. Она и в Твери-то так себе, хотя по конкретным врачам еще походить можно (если знаешь, где они работают). Так что платная медицина не есть панацея, врачи там в 90% случаев те же, что и в поликлиниках/больницах, хамства только меньше ну и все же есть вероятность более точного диагноза и лечения.
      17.01.2017 16:55
      0 | 5

  • VladislaV 
    Зарплаты надо хорошие (тыщ 50-60, не менее) и жилье бесплатно выдавать (благоустроенное). Тогда врачи сами туда поедут. А тот подъемный миллион, что дают сейчас, это ничто, помножьте это на жалкие 10-15тыр зарплаты и все сразу станет понятно. Миллион растворится за год-два, а может быть и раньше, если строить или ремонтировать жилье.

Вот и вся проблемы. А чиновники, получая по нескольку сотен тысяч в месяц хотят палками загнать бесплатных врачей в деревни. Да не поедет никто туда в здравом уме.

И особенно смешно, что у нас в городе есть целый МедУнивер, а его ректор почетный член ЕР и прочих приятных симпозиумов. Значит что-то идет не так.
    17.01.2017 16:49
    1 | 6

    • Dobry кrtek 
      Ничего, скоро докторишкам довольствие поднимут аж...! Сам обещал!
      17.01.2017 16:51
      0 | 1

      • Proletary 
        Так уже отчитались, что поднято. Куда еще больше?
        17.01.2017 16:59
        0 | 2

        • Dobry кrtek 
          Это для тех, кто не заметил "зарплатную эрекцию"...)
          17.01.2017 17:01
          0 | 0

          • VladislaV 
            Для тех, кто не заметил, есть отчеты, врачи в Туле получают, например, около 45тыр.
http://www.tula.aif.ru/health/med/avanesyan_zarplata_tulskih_vrachey_vyrosla_do_44_539_rubley
            17.01.2017 17:02
            0 | 0

            • ChsZ 
              Такой же отчет как из Твери, только с родины самовара. 
Врачи получают 45 тысяч рублей в среднем. Главврач получает 200 и врачи по 20-ке. А в среднем все получают по 45.
Уверен, тульским врачам было смешно читать эту статью.
              17.01.2017 17:04
              0 | 7

              • VladislaV 
                Смешно-смешно...
                17.01.2017 17:06
                0 | 0

            • Dobry кrtek 
              "Об этом рассказала министр здравоохранения Тульской области Ольга Аванесян во время пресс-конференции." Жаль, что об этом не рассказал рядовой практикующий докторишка...
              17.01.2017 17:05
              0 | 5

  • Putnik 
    Чиновники не обслуживаются в обычных поликлиниках, поэтому с их точки зрения все хорошо. На самом деле все очень и очень плохо, врачи здесь не виноваты.
    17.01.2017 16:59
    0 | 1

  • Бертран 
     Берегите здоровье, господа, ибо болеть теперь не выгодно. Да и работодатели не жалуют болезных- болезный человек не надежен.
 Занимайтесь спортом, правильно питайтесь, не подвергайте себя стрессу и никакая медицина вам не понадобится.
    17.01.2017 17:03
    1 | 1

    • Dobry кrtek 
      Занимайтесь спортом, правильно питайтесь, не подвергайте себя стрессу и никакая медицина вам не поможет...
      17.01.2017 17:06
      0 | 3

      • Proletary 
        Про незащищенный секс надо добавить. В преддверии вла(зачеркнуто) конференции по безопасности.
        17.01.2017 17:10
        0 | 2

  • romflyag 
    Почему в Фировскую ЦРБ, может хоть каждый день кататься в ЦРБ Калининского района, хоть она и в городе, но цирка там на всех схватит, да и в любою городскую больницу может заглянуть ситуация не на много лучше. И зачем Рудене представитель из ТГМА в поездке в ЦРБ, пусть ответственного из областного МЗ берет с собой и следака, чтоб сразу закрыть и ответственного и глав врача.
Фигня все это, показуха и вера в светлое будущие. Физиотерапевт бегает по поликлиники с ахами и вздохами, что мол убирают кабинет с физио-лечением, только на стационаре будет. Пока ему не верят в закрытии, единственного на весь микрорайон физиокабинета,но есть ещё возможности для оптимизации.
    17.01.2017 17:16
    0 | 5

    • Dobry кrtek 
      Кто виноват и что делать, уважаемый?)))
      17.01.2017 17:33
      0 | 0

      • VladislaV 
        "Бесплатные Ромфляги" )))
        17.01.2017 17:39
        0 | 0

        • romflyag 
          VladislaV с чего это я бесплатный полис ОМС всегда с собой. А доХтора з/пл получают благодаря моему полису ОМС. Так что полис ОМС рулит в нашем здравоохранение.
          17.01.2017 17:57
          1 | 1

          • VladislaV 
            Это фраза из вашей с Кротом перепалки по поводу протезирования тазобедренного сустава. Вспомнилось, смешно.

По поводу полиса ОМС - в стоматологию тоже ходите по полису? И довольны?
            17.01.2017 18:11
            0 | 0

            • Dobry кrtek 
              Под себя он ходит с полисом ОМС. Доволен!
              17.01.2017 18:16
              1 | 3

            • romflyag 
              С зубами мне лично повезло, спасибо генетике все свои и без кариеса. А так очень наслышан историй о "бесплатных" стоматологах причем от них самих же.  Ну и что? о чем это говорит. Будем хвастаться своими "уродствами" . Один мне честно признался, что лечил зубы т.о. чтобы быстрее обыватель на протезирование попал- протезирования то бесплатного нету.
              17.01.2017 18:34
              0 | 0

      • romflyag 
        Кто виноват и что делать это не ко мне это к Путину. Мое мнение вряд ли как то улучшит ситуацию в здравоохранение. 
Все адекватные люди прекрасно понимают, что все эти доклады губернатору для СМИ и продвижение его в рейтинге таких же прохиндеев.  Он даже из Фировской ЦРБ с "сенсационными" результатами может вернуться, но на деле все останется как было и даже чуть-чуть ухудшиться.
        17.01.2017 17:50
        0 | 0

        • Dobry кrtek 
          Ясно, Путин виноват. Слава Богу, что не всех ещё собак навешали на докторишек.)
          17.01.2017 17:57
          0 | 0

  • Krestvozdvidgenskii 
    И из статьи не понял, чего достигли в итоге и из комментариев не уловил зерно. Все денег хотят и как бы намекают, что худо будет, если не дадите. А почему только врачам нужно давать? Другие люди тоже хотят не меньше. Вот я например, пациент. На мой взгляд, наши врачи никаких болезней лечить не умеют, а зачастую и не хотят, основной у них метод научного тыка, а стоит сказать ему - ты бы хоть историю болезни почитал, а потом бы пургу гнал, - сразу орать начинает, рот затыкает. Поэтому одна надежда - на анальгин и на внутренние запасы жизненных соков. Если сам не выздоровеешь, то медицина бесполезна, уже сколько раз убеждался. Стоит только попасть в лапы эскулапов и ты пропал. Скорей бы телефон доверия установили, я им о чем-нибудь позвоню, а потом проверю - исполнят или не исполнят. По замыслу Рудени должны меры принимать сразу, но как на самом деле - неизвестно, скорей всего проигнорируют указание губернатора или извратят. Скорей бы лето, чтоб поесть свежих овощей и фруктов и покупаться до синих губ, а медицинские таблетки - это все от лукавого. Я уже стольких схоронил.... а ведь как лечились, чего только не глотали - пшик.
    17.01.2017 17:43
    0 | 3

    • Dobry кrtek 
      "Бесплатный" врач лечить не умеет
А зачастую не хотит
А посему, иди ты на ...в платку
Ведь Смерть в глаза тебе глядИт!
      17.01.2017 17:50
      0 | 1

      • Krestvozdvidgenskii 
        Я из принципа платить не буду врачу. Есть государство, оно нефть качает, у него денег и на войну в Сирии хватает, и на депутатов, и на машины для чиновников, вот пусть оно и платит. А то больно хитрые все - налоги соберут, а потом еще и так им дай. Не согласен.
        17.01.2017 17:55
        3 | 2

        • -GIP- 
          Лечиться даром - даром лечиться
          17.01.2017 17:58
          0 | 2

        • Dobry кrtek 
          Не платите, в чём проблема то? За Вас уже всё уплачено государством, в пределах оплаты и услуги.) Всё логично.
          17.01.2017 17:58
          0 | 4

          • Krestvozdvidgenskii 
            По ощущению, государство всегда врачам недодавало, сколько себя помню. Смотрят голодными глазами на пациентов, как будто сожрать хотят. В регистратуре орут и чуть ли ни на х..й посылают. К врачу за неделю запишешься, сидишь в очереди только глазами лупаешь - ждешь пока 10 человек не проскочат не записанных, но имеющих право заходить без очереди. Это-то что за хрень? тут кому не доплатили и за что?
            17.01.2017 18:06
            1 | 3

            • Dobry кrtek 
              Всё просто. Уровень оплаты докторишки не зависит от его эрудиции, квалификации и объёма сделанного. Ты можешь сделать всё через .опу, а можешь реально спасти человека от смерти, но при этом твой доход будет равен в обоих вариантах. А посему и появляется  равнодушно-презрительное отношение к надоедливым посетителям. Да и сами посетители подчас не могут вразумительно пояснить зачем они вообще припёрлись, ибо им уж ничего не поможет...)
              17.01.2017 18:14
              0 | 5

              • Krestvozdvidgenskii 
                Это хороший ответ, я чего-то такого и ждал. Но да бог с ними с врачами, им нужно смириться, улучшений уже не будет. 
ПС. Я всегда к гардеробщицам хорошо отношусь - здороваюсь, говорю до свидания
ПС1. В лаборатории, похоже, одна ко мне хорошо относится. Мне, как раз, уколы назначили к ней, будет в зад колоть 10 дней, она единственная, кому свою жизнь доверяю.
ПС2. Был я раз в Москве в кремлевской больнице, у выпускника ТГМА - друга Давыдова Б.Н. (забыл фамилию) Думал там стены будут из золота и белого мрамора, а оказалось все как у нас - тоска и кабинетик у него маленький 4 шажочка. В коридоре азиаты грязное постельное белье таскали и азиатка полы мыла, мне тряпкой по ботинкам теранула - грязь на улице лопухом оттер.
                17.01.2017 18:30
                0 | 1

            • romflyag 
              Раньше Крот очень любил рассуждать о стандартах оказания медицинской помощи, но "дрянной" обыватель начал изучать, а что такое этот стандарт и почему даже сраный стандарт (придуманный самими доХторами) не исполняется 9 из 10 доХторов. Потом Крот забыл эти жуткие слова и больше не произносит их.
              17.01.2017 18:16
              0 | 3

              • Dobry кrtek 
                Нет, не забыл. Дело в том, что федеральные стандарты  могут полностью исполняться только в федеральных же клиниках, уровень оснащения которых приближен к мировому уровню. Кроме того, помимо стандартов во всём мире существуют протоколы ведения больных, именно они являются ведущими документами для врача, но не у нас. У нас нет подобных протоколов в законно весомом виде.  Стандарты перепечатать несложно, намного сложнее дать материально-экономическую базу для их исполнения. А ещё сложнее обеспечить мировой уровень з/плат докторишек, выполняющих стандарты мирового уровня. Иначе получается парадокс, человек работает на уровне мировой медицины, но зарабатывает на уровне медицины далеко не мировой. А зачем ему это надо, так работать то?) Энтузиазм и благотворительность сейчас не в моде. Все хотят жить достойно, работать достойно, но и оплату своего труда получать достойную же. Так должно быть. Только тогда, когда докторишка сможет рассчитывать на достойный уровень оплаты за честный и профессиональный труд, только тогда можно рассчитывать на позитивные изменения в нашей медицине.
                17.01.2017 18:32
                0 | 4

  • -GIP- 
    Чота не понял, центр Авакова это кожвен штоль? Кого она там маршрутизировать собралась, сифилитиков штоль. А ее мобильные бригады презервативы по районам развозить штоль будут, для профилактики
    17.01.2017 17:57
    0 | 2

    • Krestvozdvidgenskii 
      Вроде да. Если считают, что надо бригады посылать, значит назрело
      17.01.2017 18:09
      0 | 0

    • romflyag 
       Например, до недавнего времени женщины маммографию бесплатно только в Аваева могли пройти. Да и много иных услуг кроме лечения сифилитиков оказывают в Аваева, в первую очередь лабораторных. Лаборатория в калининской ЦРБ работает в усечённом виде или вообще ничего не делает, всех посылают в Аваева. 
С этим сложилось интересная ситуация ревматолог из ОКБ категорически отказывается принимать анализы из Аваева, говоря, что там все подложное, но при этом направление в свою лабораторию ОКБ не дает - Дурдом, а потом врачи хотят уважения к себе. Сами создаете этот ад, сами и живите в нем со всеми вместе.
      17.01.2017 18:27
      0 | 1

      • -GIP- 
        И все равно мне кажется, что если она умеет брать мазки из пиписек, это не делает ее главным советником губернатора по лечению онкобольных и прочих сердечников
        17.01.2017 18:35
        0 | 4

      • Dobry кrtek 
        Подобные ситуации создают организаторы от медицины. Не доктора-практики. Неужели до сих пор сие не доходит? Все вопросы к организаторам. Или терпите, уважаемый безвнутри.опошный лидокаинщик.)
        17.01.2017 18:36
        0 | 3

      • Proletary 
        "до недавнего времени женщины маммографию бесплатно только в Аваева могли пройти"
Это неправда.
        18.01.2017 00:20
        0 | 0

  • arcadi007 
    То что палаты в ужасном состоянии - пол беды.
Где специалисты? Имеем Академию, а хороших докторов с каждым годом меньше.
Зайдите в любую больницу и всё станет понятно.
    17.01.2017 19:20
    0 | 4

    • Proletary 
      У меня высшая квалификационная категория и максимальный стаж, а еще мне по словам Президента зарплату подняли стремительным домкратом. В результате я на основной работе зарабатываю меньше, чем моя жена-медсестра в частной лавочке. Ну и зачем козе баян, если вымогать бабло с пациентов я не хочу, да и не умею?
      18.01.2017 00:29
      0 | 0

      • Dobry кrtek 
        А как же призвание и прочее высокое, Пролетарий хренов?) Где удовлетворение от бессонных ночных дежурств за копейки, где радость от излечения алкогольного панкреатита у очередного пропойцы и тому подобное  оптимизирующее?)
        18.01.2017 00:34
        0 | 0

        • Proletary 
          Хортон привет
          Прикрепленные видео:
          Чтоб я авиацию бросил?
          18.01.2017 01:24
          0 | 0

  • hellraiser 
    Пусть эти упыри из "минздрава" совещание под камерами и своими бравыми речами проведут в любой детской поликлинике в южном - вот и покажут какчество.
    17.01.2017 20:44
    0 | 1

    • Proletary 
      Зачем обязательно в Южном? 2-я детская на пр. Ленина не хуже.
      18.01.2017 00:25
      0 | 0

  • MarIvanna 
    "Как устроена тверская медицина? Чиновники говорят – хорошо, врачи – плохо", а пациенты, которых об этом никто не спрашивает, про себя считают, что медицина - это оплаченные боль и унижение, не приносящие удовлетворения ни больным, ни практикующим врачам.
    17.01.2017 23:12
    0 | 0

    • Proletary 
      А только ли медицина?
      18.01.2017 00:23
      0 | 0

      • Dobry кrtek 
        Судя по комменту Мариванны наша медицина нравится только настоящим мазохистам. Хоть кому-то она приносит удовлетворение. И это совсем неплохо!
        18.01.2017 00:27
        0 | 0

        • Proletary 
          Читал?
"Спад в экономике страны требует от российского здравоохранения поиска более эффективных способов организации медицинской помощи и использования имеющегося ресурсного потенциала. В результате в последние годы реализован комплекс мероприятий по реструктуризации системы, отмечается в докладе НИУ ВШЭ «Российское здравоохранение в новых экономических условиях: вызовы и перспективы».
Наиболее интенсивные реформы проводились в системе здравоохранения Москвы. Так, если в целом по стране сокращения сети, коечного фонда и медицинских работников были пока небольшими: в 2013–2014 годах число государственных больниц уменьшилось на 9,3%, коечный фонд — на 4,5%, а численность врачей и среднего медицинского персонала — всего на 1% и 2,8% соответственно, то в столице масштабы сокращения коечного фонда достигли 33,6%, а врачей - на 13,2%. То есть были во много раз больше, чем в среднем по стране."
          18.01.2017 00:49
          0 | 0

          • Dobry кrtek 
            Да пох...Давно.
            18.01.2017 00:55
            0 | 0
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