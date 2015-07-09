Как устроена тверская медицина? Чиновники говорят – хорошо, врачи – плохо

После бодрого доклада врио министра здравоохранения Романа Курынина о том, что все в нашем регионе с отраслью в целом и финансированием из фонда ОМС, в частности, все порядке, главные врачи рассказали, как дела обстоят на самом деле. Плохо. Особенно в районах, где элементарно не могут вырезать аппендицит.

Заседание правительства Игорь Руденя начал с информации об участившихся жалобах пациентов на то, что вместо оказания бесплатных услуг по полису ОМС врачи отправляют делать то же самое платно. Отдельного внимания заслуживает вопрос обеспечения граждан лекарствами инсулинозависимых и онкобольных. «Это две темы, которые всё больше беспокоят нас. Мы внимательно изучаем факт каждой невыдачи лекарств», - сказал губернатор и попросил Романа Курынина отдельно коснуться этой темы в своем докладе.

Врио министра рассказал, что в 2017 году стоимость территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Тверской области медицинской помощи увеличилась на 414 миллионов рублей и составила 16 миллиардов 363 миллиона 182 тысячи. Медицинскую помощь оказывают по полису ОМС в Тверской области 117 организаций, из них 18 частные.

Качество медицинской помощи, судя по презентации Курынина, в регионе неуклонно растет: увеличивается доля выездов "Скорой" с нормативным временем (20 минут), растет эффективность использования высокотехнологичного оборудования, все чаще злокачественные новообразования выявляются на ранних стадиях.

На слайдах синие и красные столбики, означающие средства областного бюджета и фонда ОМС.

За счет областного бюджета финансируется лечение социально-значимых заболеваний: психиатрия, наркология, физиатрия, венерология, оказание экстренной помощи незастрахованным гражданам и оказание паллиативной помощи в стационарах, обеспечение лекарственными препаратами и специализированным лечебным питанием,

За счёт средств фонда ОМС финансируется терапия, неврология, хирургия, кардиология, педиатрия, диспансеризация, проведение гистологических и цитологических исследований, приобретение медоборудования до 100 тысяч рублей и текущий ремонт.

На душу населения норматив в следующем году составит 12 тысяч 606 рублей (на 400 рублей больше, чем раньше). Также в следующем году увеличится стоимость вызова скорой помощи, стоимость госпитализации и

Сколько будет стоить госпитализация и вызовы "Скорой", оказалось непонятно. Получилась не презентация, а головоломка. Губернатор остановил докладчика и попросил объяснить, как расшифровать столбики и цифры в презентации.

- Синее – это что? И чем отличается от красного? Слайды подписывать надо.

- Синее – это средства ОМС, красное – бюджет. Ой, извиняюсь, наоборот. Я просто без очков плохо вижу.

Губернатор предложил провести ликбез специалистам, которые готовили для врио министра презентацию.

В финале выступления Роман Курынин напомнил сроки оказания бесплатных медицинских услуг по полису ОМС. На этом доклад врио был окончен. И слово дали главврачам больниц.

Сергей Козлов, главврач Тверской областной больницы, оценил программу положительно, добавив, что «денюшек хотелось бы побольше». А вот современная медицина в Тверской области, по его мнению, оставляет желать лучшего. Плохо работает первичная медико-социальная помощь. Врачей в районных больницах не хватает, и всех пациентов отправляют в областную больницу:

- ЦРБ не очень хорошо оказывают помощь больным, и нам приходится принимать пациентов первого уровня. Врачей в районах не хватает по многим специальностям: хирург, анестезиолог, терапевт. Иногда обычный аппендицит проблема в районе вырезать, а недавно мы отправляли анестезиолога в Кувшиновскую ЦРБ делать наркоз. Это глупость, конечно.

Много денег из фонда ОМС уходит в федеральные центры, куда едут лечиться пациенты из Тверской области – Москву, Смоленск и Ярославль. Сергей Козлов утверждает, что в Твери достаточно специалистов, которые могли бы оказать этим людям высокотехнологичную помощь.

Ста тысяч, выделяемых из ОМС на покупку инструментов и оборудования, конечно же, для крупных больниц не хватает. На ремонт помещений (каждый главврач имеет кучу предписаний Роспотребнадзора) средства есть, но потратить их нельзя.

Каринэ Конюхова, главврач «Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева» предложила провести инвентаризацию медицинских учреждений и передать оборудование, которое не используется, в медучреждения, где есть соответствующие специалисты.

Кроме того, главврач предложила создать в Тверской области мобильные бригады врачей за счет крупных учреждений и выезжать в районы, «так как там ситуация для пациентов весьма плачевна». Третье предложение Каринэ Конюховой касалось разработки механизма маршрутизации пациентов, которая бы четко определяла, какие пациенты и где должны лечиться:

- Особенно это касается онкологии. Наши пациенты уезжают в Москву, Санкт-Петербург лечиться. Хотя это дорогой тариф (имея в виду, вероятно, оплату из фонда ОМС). Буквально несколько лет назад была программа по улучшению материально-технической базы онкодиспансера. Значит есть недоработки.

Главврачи попросили выступить с законодательной инициативой в Госдуму о повышении количества средств, предполагаемых на закупку оборудования, и капитальный ремонт помещений.

Михаил Калинкин, ректор ТГМУ предложил вернуть советскую практику, когда разные районы области закреплены за кафедрами медицинского университета и определенные специалисты их курируют.

На заседании присутствовал глава Андреапольского района Николай Баранник. Он предложил изменить программу поддержки сельских врачей и стимулировать врачей, которые едут работать в районы, а не только на село:

- Вот тогда у нас будет и хирург в Фирово, и окулист в Андреаполе.

Все предложения губернатор записал. Послезавтра он поедет в фировскую ЦРБ вместе с представителем из ТГМУ по предложению Михаила Калинкина.