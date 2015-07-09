В Тверской области открылся лагерь для одаренных детей

Областной профильный лагерь, который проводится на базе международного детского центра «КОМПЬЮТЕРиЯ», позволит повысить уровень подготовки 75 старшеклассников из школ региона. Все они получили наивысшие результаты по итогам муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике, информатике и физике. По этим дисциплинам запланированы тренинги, в структуру которых включены теоретическая и практическая части с углубленным изучением предметов.

С детьми занимаются педагоги-наставники, преподаватели и учителя, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, имеющие опыт подготовки победителей и призеров олимпиад, сообщает Правительство Тверской области