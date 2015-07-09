В Тверской области сын убил мать

Сотрудники следственного управления СКР и полицейские задержали 29-летнего жителя ЗАТО Озерный Тверской области.

15 января 2017 года между 29-летним мужчиной и его матерью в квартире на ул. Уварова ЗАТО Озерный произошла ссора. Мужчина нанес матери не менее 2 ударов кулаком в грудную клетку, женщина умерла из-за травмы груди.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.