В Твери будет перекрыто движение из-за Крещенских купаний

В связи с проведением православного праздника Крещение Господня, будет прекращено движение и парковка всех видов транспорта с 18:00 18 января до окончания мероприятия 19 января на следующих участках улиц:

- въезд на нижнюю площадку пирса Речного вокзала с набережной Афанасия Никитина,

- при значительном скоплении людей и транспорта на набережной Афанасия Никитина, на участке от Комсомольского проспекта до пирса Речного вокзала, будет ограничен въезд транспорта со стороны Комсомольского проспекта и улицы Горького,

- отдельно будет запрещена парковка транспорта по набережной Афанасия Никитина от дома № 20 до площади Речного вокзала.

Уважаемые водители, будьте внимательны, объезжайте перекрытые участки улично-дорожной сети в соответствии с установленными временными знаками.