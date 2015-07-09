Родители тверских борцов бьют тревогу: детей выселяют из спортивного зала

В спортивно-гостиничном комплексе "Юность" тренируется 300 юных дзюдоистов, 50 детей с ограниченными возможностями и 30 спортсменов ушу. Но теперь их выгоняют на улицу, об этом сообщается в группе Тверская общественная организация дзюдо.

Беда настигла спортсменов и тренеров в декабре 2016 года, когда неожиданно в Тверскую федерацию дзюдо позвонили и сказали, что спортсмены переезжают в зал, в котором нет надлежащих условий.

Тренеры, родители и дети, которые тренируются в спортивном комплексе "Юность" на протяжении 15 лет, опешили и начали бороться за зал, в котором выросло не одно поколение результативных спортсменов.

К сожалению, все попытки оставить зал, который является центром дзюдо в Тверской области, оказались тщетными.

У спортсменов начинаются официальные старты: Первенство области и ЦФО, которые являются этапами отбора на Первенство России, Европы и Мира.