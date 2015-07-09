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Родители тверских борцов бьют тревогу: детей выселяют из спортивного зала

17 Января 2017 12:27
Автор: TIA

В спортивно-гостиничном комплексе "Юность" тренируется 300 юных дзюдоистов, 50 детей с ограниченными возможностями и 30 спортсменов ушу. Но теперь их выгоняют на улицу, об этом сообщается в группе Тверская общественная организация дзюдо.

Беда настигла спортсменов и тренеров в декабре 2016 года, когда неожиданно в Тверскую федерацию дзюдо позвонили и сказали, что спортсмены переезжают в зал, в котором нет надлежащих условий.

Тренеры, родители и дети, которые тренируются в спортивном комплексе "Юность" на протяжении 15 лет, опешили и начали бороться за зал, в котором выросло не одно поколение результативных спортсменов.

К сожалению, все попытки оставить зал, который является центром дзюдо в Тверской области, оказались тщетными.

У спортсменов начинаются официальные старты: Первенство области и ЦФО, которые являются этапами отбора на Первенство России, Европы и Мира.

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Метки: детей выселяют из спортивного зала
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Комментарии (19)

  • Добрая Мышь 
    и каратистов, последователей хватова - тоже выкинут? было бы неплохо
    17.01.2017 13:01
    3 | 3

    • Sedmoy 
      Они жешь дети, Мысчь, а ты жешь мать. Чё же здесь хорошего-то, если детей выгонят? А если твоих вот так?
      17.01.2017 13:44
      1 | 7

      • Добрая Мышь 
        не в детях дело, а в тренере. нельзя человеку, который знал про педофильные наклонности хватова, с другими детьми заниматься
        17.01.2017 13:46
        0 | 2

        • Sedmoy 
          Не знаю в чём там дело. Но знаю, что дети должны иметь возможность заниматься спортом и желательно бесплатно.  А с "наклонностями" тренеров надо бороться отдельно, как должно. Чё детёй-то гнать/выселять?
          17.01.2017 13:52
          1 | 9

          • Добрая Мышь 
            знаете, лучше вообще не заниматься, чем заниматься с таким тренером. про дзюдо не скажу - не знаю. я именно про каратэ. а про залы - была как-то новость года 3 назад - в школе Олимпийского (!!!) резерва на Пролетарке напротив храма ( могу точно адрес найти) тоже детей из секций легкой атлетики, каратэ и еще других секций выгоняли.но тогда это было правильно(хотя поначалу не выгнали) - там же адовые условия!! постоянно что-то с потолка падало, в туалеты зайти было невозможно, плесенью воняло постоянно. полностью несоблюдение никаких норм - ни санпина, ни пожарников
            17.01.2017 14:12
            1 | 1

  • Krestvozdvidgenskii 
    Я немного помню как там начиналось 15 лет назад, туда телевидение приезжало. Было круто. Я жил неподалеку, и с дружком ходили в гостиницу видосы смотреть, там какой-то предприниматель на первом этаже поставил видак и брал за просмотр 1 рубль. Странно, что можно вот так  взять и выкинуть, согнать людей с места, где прошли лучшие годы их жизни. Надеюсь затейщики понимают, что творят.
    17.01.2017 13:31
    2 | 2

  • Krestvozdvidgenskii 
    Причина какая? Что спорткомитет говорит? Фадееву звонили в думу?
    17.01.2017 13:34
    0 | 2

    • expert 
      http://theothertver.com/content/view/4636/19/ вот тут более подробно
      17.01.2017 13:48
      0 | 1

      • Krestvozdvidgenskii 
        Знатный там срач. А в самой заметке сказано, что ситуацией озабочен Епишин. Звоните ему, пусть все вернет в зад, он сейчас большой человек стал, не то что раньше - всего лишь председатель ЗС . Все комменты у меня прочитать с одного захода сил не хватит, а на данный момент похоже, что затея исключительно чиновничья, взяли и оптимизировали через зад, чтоб ничего  самим не делать, и теперь туева куча людей никак не просрет ситуэйшен. Зато в интернете будет о чем поговорить, послушать мнение неадекватных людей и психопатических личностей.
        17.01.2017 15:02
        1 | 2

  • I don't call 911 
    беспонтовая новость.... кто позвонил, кому позвонил? может это Krestvozdvidgenskii звонит и раскачивает лодку? )) вообще, если переводят в другой зал, то какая разница где спортсмену тренироваться? Те люди, которые занимаются ради самосовершенствования и спортивного интереса будут ездить, а кто ходит для галочки или ради чьего-то одобрения пусть лучше и вовсе не ходит.
    17.01.2017 14:02
    0 | 2

    • Krestvozdvidgenskii 
      Во, какая разница, - одна еб..ся, другая дразнится. Голову-то включай
      17.01.2017 14:52
      2 | 2

    • Krestvozdvidgenskii 
      Кто тебе ради самосовершенствования детей в час пик на Юбилейный отпустит? пенек ты березовый.
      17.01.2017 15:04
      4 | 0

      • Добрая Мышь 
        в чем проблема-то? пешком пройти от речного до дворца - 20 минут. я понимаю их бы в хим перевели. никто на улицу не выкидывает - зал предоставляют
        17.01.2017 15:31
        1 | 1

        • Krestvozdvidgenskii 
          Ну пройди за 20 минут. Вот и реактивный ускоритель
          Прикрепленные изображения:
          17.01.2017 15:44
          4 | 0

          • Добрая Мышь 
            а как же ребята из множества других секций добираются?
            17.01.2017 16:33
            1 | 1

            • Krestvozdvidgenskii 
              кверху каком. 
сказано 15 лет были на одном месте. Все. 
Если бы они сами попросились, чтоб их перевели в другой спортзал, тогда бы другое дело. А когда нервная гражданка думает, что можно поорать, и сразу сбудутся все ее желания, то возможно. она в чем-то ошибается.
              17.01.2017 16:43
              3 | 1

        • Krestvozdvidgenskii 
          Мышь, в заметке сказано - 15 лет были на одном месте. Это означает, что трогать нельзя. А тот чиновник, который это замутил - просто редкостный дебил. Может он в силу юного возраста не знает, что такое Перестройка, Гласность и Ускорение? Это означает развал всего, и такие развалы основ сопровождаются никогда не кончающимися срачами, ненавистью многочисленных групп людей друг к другу и расцветом коррупции.
          17.01.2017 15:54
          2 | 1

  • Dmitry Miroshnichenko 
    ДЗЮДО - Олимпийский вид спорта, которым занимается Президент Российской Федерации!
Товарищи исполнители! Верните спортивный зал дзюдоистам!
    17.01.2017 21:31
    0 | 0

  • honey 
    Спортсменов переводят в спортзал в Юбилейный. Это же не Химинститут и  не Чуприяновка, где тоже занимаются дети и никто не возмущается. Самое главное,чтобы был приличный тренер,который бы воспитывал  у детей силу духа и силу воли. Нытикам до олимпийских помостов не добраться.
    17.01.2017 23:09
    0 | 0
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