В Тверской области задержан мужчина с героином

В Конакове полицейские задержали 42-летнего мужчину по подозрению в сбыте наркотических средств. Предположительно, именно с этой целью он прибыл в Тверскую область из другого региона.
При личном досмотре мужчины в сумке был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. В результате проведенной экспертизы ЭКЦ УМВД России по Тверской области было установлено, что изъятое вещество является героином.
В квартире подозреваемого полицейские нашли полимерный пакет, внутри которого содержалось порядка 90 граммов героина, предназначенного для дальнейшего сбыта. Также изъяты весы, целлофановая упаковка и другие приспособления для изготовления и расфасовки наркотических средств.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время оперативники проверяют злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах России.
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