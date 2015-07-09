«Росводоканал Тверь» ведет работы по замене участка водовода в районе деревни Андрианово

«Росводоканал Тверь» (ООО «Тверь Водоканал») ведет работы по замене поврежденного участка бетонного водовода диаметром 1000 мм в районе деревни Андрианово, по которому вода с Медновского водозабора поступает на Тверецкий водозабор. На время ремонта возможно снижение давления холодной воды в отдельных районах Твери.

Ремонтные работы начались еще накануне. Планировалось, что они пройдут без ограничения водоснабжения абонентов. Однако для качественного проведения работ потребовалось отключение одной из веток водовода. Специалистам предстоит заменить не менее полутора метров трубопровода диаметром 1000 мм.

Работы осложняются тем, что поврежденный участок трубы проходит непосредственно под дорогой, по которой ездят, в том числе тяжелые машины, например, лесовозы. Для того, чтобы движение транспорта не прекращалось, работники водоканала расчистили участок леса, сделав объезд.

Специалисты предприятия прилагают все необходимые усилия для оперативного устранения повреждения водовода, располагают всей необходимой для этого техникой, оборудованием и заготовками. Работы планируют завершить до конца дня.