За убийство лося охотникам из Москвы грозит до двух лет лишения свободы

В отдел полиции обратился егерь, который рассказал, что в лесном массиве Кашинского района неизвестные убили лося. Незаконный отстрел дикого животного был совершен в районе деревни Леушино.

На месте обнаружены следы обуви и автомобиля подозреваемых в браконьерстве, а также установлены личности злоумышленников, ими оказались жители Москвы. На месте происшествия правоохранители изъяли тушу убитого лося, а также карабин с оптическим прицелом.

Лица, причастные к совершению данного преступления задержаны, дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». Максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 2 двух лет, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.