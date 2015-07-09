«Елка желаний» на КАЭС помогла исполнить детские мечты

Молодежная организация КАЭС провела новогодний праздник для воспитанников Максатихинской школы-интерната. Молодые работники станции приготовили для ребят интересную игровую программу.

В веселых стартах, викторинах, конкурсах участвовали и дети, и взрослые. Боролись в командных состязаниях, играли в «хвостики» и «собиралки». Кроме того, ребята приняли участие в ярком и фееричном шоу мыльных пузырей. Каждый желающий смог побывать внутри гигантского мыльного пузыря и загадать желание.

В завершении игровой программы учащимся школы-интерната вручили подарки - сладости, настольные и развивающие игры, наборы для детского творчества, одежду и обувь, которые для них приготовили жители Удомли и работники Калининской АЭС.

Накануне Нового года в атриуме Центра общественной информации КлнАЭС появилась «Елка желаний», украшенная письмами воспитанников Максатихинской школы-интерната. Любой неравнодушный житель города мог стать Дедом Морозом и исполнить одну или несколько детских просьб. Около двухсот пожеланий разошлись почти мгновенно. И, поскольку елка «оголялась» от конвертов буквально на глазах, организаторы акции решили украсить елку повторно. А это значит, что каждый ребенок получил от Деда Мороза не один, а сразу несколько сюрпризов.

- Огромное спасибо жителям Удомли и работникам Калининской АЭС, которые стараются окружить наших воспитанников заботой и теплом. Этот день стал приятным сюрпризом для наших подопечных. Сегодня каждый ребенок получил массу позитивных эмоций и самое главное веру, что мечты могут осуществиться, - отметила директор Максатихинской школы-интерната Татьяна Хондина.