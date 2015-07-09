В Твери в хостеле незаконно поставили на учет 16 граждан Узбекистана и Кыргызстана

Прокуратура Пролетарского района Твери совместно с контролирующими органами проверили соблюдения миграционного законодательства в хостеле «Румкофорт».

Установлено, что индивидуальный предприниматель поставил на учет по месту пребывания 16 граждан Узбекистана и Кыргызстана. При этом в хостеле эти люди фактически не проживали. Администрация гостиницы не знает где находятся иностранцы.

Прокурор района направил исковое заявление в Заволжский районный суд Твери о признании недействительной постановки на миграционный учет, а также обязал УМВД РФ по Тверской области снять их с миграционного учета.

Кроме того, в здании хостела выявлены нарушения пожарной безопасности, руководитель гостиницы оштрафован на 31 000 рублей