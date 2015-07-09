В Тверской области сожитель женщины до смерти забил ее престарелую мать

В Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Спировского района по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Выяснилось, что подозреваемый - ранее судимый, является сожителем дочери потерпевшей женщины.
Трагедия произошла 15 января в вечернее время в поселке Новое Ободово Спировского района. Пьяный злоумышленник поссорился с 76-летней местной жительницей и несколько раз ударил ее ногой по лицу. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по Тверской области.
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