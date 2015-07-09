В Тверской области автобус без водителя насмерть сбил пожилую женщину

14 января в 16:38 в посёлке Васильевский мох рейссовый автобус "ЛИАЗ" Тверь - Васильевский Мох насмерть сбил пожилую женщину. По сообщениям очевидцев, автобус перегородил дорогу. Факт наезда подтвердили в областном ГИБДД.

По предварительным данным, водитель привёз пассажиров из Твери, всех высадил и сам вышел из автобуса. По-видимому, он не поставил транспорт на ручной тормоз, и автобус пришёл в движение. По роковому стечению обстоятельств в это время дорогу переходила пожилая пара. Мужчина увернулся от удара, а 80-летнюю женщину автобус сбил насмерть, а затем врезался в дерево.

На месте продолжают работать следователи, подробности происшествия уточняются.