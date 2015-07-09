25-летний мужчина из Ленинградской области грабил бежецких пенсионерок

В Тверской области приезжий грабил пенсионерок. В дежурную часть поступил звонок от 77-летней жительницы Бежецка, у которой мужчина с ножом отобрал кошелёк с деньгами, через несколько минут туда сообщили ещё об одном о разбойном нападении на пенсионерку, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Всего за час по горячим следам сотрудники ППС по ориентировке задержали подозреваемого в совершении преступлений. Им оказался ранее судимый неработающий 25-летний житель Ленинградской области. При личном досмотре полицейские изъяли у подозреваемого нож и имущество потерпевших.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Оперативники проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона и соседних областей.