Волонтёры разыскивают 30-летнего тверичанина

Волонтёрский поисково-спасательный отряд "Сова" разыскивает Курбатова Владимира Александровича 24.03.1986 г.р.. 2 декабря 2016 года в 8:15 он уехал из Твери на электропоезде "Тверь-Москва", до настоящего времени о нем ничего не известно. В последний раз мужчина выходил на связь около 21:00 того же дня.

Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серо-зелёные. Был одет в чёрную куртку, серую шапку, свитер в серо-белую полоску, тёмно-синие джинсы, чёрные ботинки. При себе имел коричневую мужскую сумку через плечо.

Мужчина может находиться в любом регионе России. Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просим сообщить по телефонам 8-910-646-34-34 или 02. Нужна помощь волонтёров!