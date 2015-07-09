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Волонтёры разыскивают 30-летнего тверичанина

Волонтёры разыскивают 30-летнего тверичанина - ТИА
14 Января 2017 16:08
Автор: TIA

Волонтёрский поисково-спасательный отряд "Сова" разыскивает Курбатова Владимира Александровича 24.03.1986 г.р.. 2 декабря 2016 года в 8:15 он уехал из Твери на электропоезде "Тверь-Москва", до настоящего времени о нем ничего не известно. В последний раз мужчина выходил на связь около 21:00 того же дня. 

Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серо-зелёные. Был одет в чёрную куртку, серую шапку, свитер в серо-белую полоску, тёмно-синие джинсы, чёрные ботинки. При себе имел коричневую мужскую сумку через плечо. 

Мужчина может находиться в любом регионе России. Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просим сообщить по телефонам 8-910-646-34-34 или 02. Нужна помощь волонтёров!

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Метки: пропал человек впсо сова нужна помощь волонтёров
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Комментарии (3)

  • TvereZ 
    Упитанный, однако... Не голодал, поди, в 90е... )))
Ищите в глобусе, в районе мясных отделов. Проголодается - придет! 
)))
    14.01.2017 19:09
    3 | 2

  • oxion 
    Уже не смешно. Надоели такие комментарии. Умник блин.
    14.01.2017 19:24
    1 | 1

  • Dobry кrtek 
    Весьма на женщину похож.
    14.01.2017 19:43
    0 | 1
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