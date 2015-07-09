В Старице 67-летний мужчина пырнул собутыльника кухонным ножом

В Тверской области мужчину пырнули кухонным ножом. О том, что в Старицкую ЦРБ в бессознательном состоянии поступил 49-летний мужчина с проникающим ножевым ранением брюшной полости, в дежурную часть Старицкого отделения полиции доложили медики, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Прибыв по адресу, где уже побывала бригада скорой медицинской помощи, полицейские обошли дома и опросили очевидцев: оказалось, потерпевший распивал спиртное в компании 67-летнего приятеля. По предварительной версии, между ними произошла ссора, мужчина схватил кухонный нож и ударил им оппонента.

Уже через час оперативники нашли и задержали подозреваемого, мужчина дал признательные показания и написал явку с повинной. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 8 лет лишения свободы.