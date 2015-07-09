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В Старице 67-летний мужчина пырнул собутыльника кухонным ножом

14 Января 2017 16:05
Автор: TIA

В Тверской области мужчину пырнули кухонным ножом. О том, что в Старицкую ЦРБ в бессознательном состоянии поступил 49-летний мужчина с проникающим ножевым ранением брюшной полости, в дежурную часть Старицкого отделения полиции доложили медики, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Прибыв по адресу, где уже побывала бригада скорой медицинской помощи, полицейские обошли дома и опросили очевидцев: оказалось, потерпевший распивал спиртное в компании 67-летнего приятеля. По предварительной версии, между ними произошла ссора, мужчина схватил кухонный нож и ударил им оппонента. 

Уже через час оперативники нашли и задержали подозреваемого, мужчина дал признательные показания и написал явку с повинной. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Метки: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью бытовое преступление умвд по тверской области
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Комментарии (2)

  • TvereZ 
    ТИА, второй раз за день ваша бездарная копипаста полицайских сводок (кстати, кто вам их сливает - у меня уже из УСБ спрашивают?) вызывает ответную копипасту Классика:

На этот раз Протокол подарил потомкам "Сказание о Ранее Судимом и Нигде Не Работающем".
 

     Сказаний было много, да все на один лад: сидели два друга-богатыря. Ранее Судимый да Нигде Не Работающий, за богатым пиром, и вышел промеж них спор, богатырская разборочка. Хватил Ранее Судимый друга своего вострым булатным ножом, а наутро ничегошеньки не помнил. Потащили к судье победителя, там ему и срок поют.
     Менялись только места действия, само же оно повторялось с непонятной, пугающей силой. В некоторых сказаниях, впрочем, одолевал Нигде Не Работающий. Иногда причиной ссоры являлась красная девка по имени Сожительница Последнего, чаще же всего оставалось непонятным, чего эти придурки не поделили.
    14.01.2017 19:11
    0 | 1

    • horton 
      TvereZ, а Вы хотите, чтобы девчонки с ТИА писали для нас сочинение в литературно-художественном стиле по мотивам оперативных сводок?... Еще скажите - без  ̶о̶ш̶и̶б̶о̶к̶  опечаток...)
      14.01.2017 19:49
      0 | 0
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