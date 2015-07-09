В Твери на пьяного водителя с поддельными правами завели два уголовных дела

В Твери полицейские завели на пьяного водителя два уголовных дела, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области. 39-летнего водителя автомобиля "Форд" полицейские остановили ночью на одной из улиц Твери за нарушение правил дорожного движения. От мужчины исходил запах алкоголя, но проходить медосвидетельствование он отказался.

В ходе проверки документов инспекторы установили, что неработающий тверичанин уже не первый раз садится за руль в нетрезвом состоянии: за отказ от освидетельствования его уже привлекали к административной ответственности и лишили прав на полтора года. Повторным нарушением он заработал уголовное дело. Водительское удостоверение мужчины показалось полицейским подозрительным, технико-криминалистическая экспертиза подтвердила, что документ изготовлен кустарным способом.

В отношении правонарушителя возбуждены уголовные дела за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Расследование продолжается.