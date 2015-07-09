"Слабоумие и отвага": под Тверью водитель обогнал ДПС через двойную сплошную

Утром 14 января в районе старой свалки на Бежецком шоссе полицейские догнали нарушителя. "Человек без головы решил обогнать ДПС через двойную сплошную", - вкратце описал ситуацию автор видео Дмитрий Петров.
Экипаж ДПС немедленно включил сигнализацию и направился в погоню. В конце записи можно увидеть нарушителя уже на обочине во время оформления протокола. Видео под говорящим названием "Слабоумие и отвага" автор опубликовал в группе "Подслушано у водителей. Тверь".
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Комментарии (4)
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TvereZ
14.01.2017 19:02
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