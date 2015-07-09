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"Слабоумие и отвага": под Тверью водитель обогнал ДПС через двойную сплошную

"Слабоумие и отвага": под Тверью водитель обогнал ДПС через двойную сплошную - ТИА
14 Января 2017 13:59
Автор: TIA

Утром 14 января в районе старой свалки на Бежецком шоссе полицейские догнали нарушителя. "Человек без головы решил обогнать ДПС через двойную сплошную", - вкратце описал ситуацию автор видео Дмитрий Петров.

Экипаж ДПС немедленно включил сигнализацию и направился в погоню. В конце записи можно увидеть нарушителя уже на обочине во время оформления протокола. Видео под говорящим названием "Слабоумие и отвага" автор опубликовал в группе "Подслушано у водителей. Тверь".

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Метки: обгон дпс нарушение ПДД в Твери
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Комментарии (4)

  • Buzzer 
    Дураков в России на сто лет вперёд хватит
    14.01.2017 14:27
    0 | 8

  • USSR 
    Видео нет. На фото очень похоже на ППС. Обгонял явно через сплошную но в конце обгона, где поравнялся с ментами, сплошная уже не идентифицируется. 
ПС. А ведь мог обойти их в притирку без выезда на встречную. Догнали бы опять же, но предьявить было бы уже нечего
    14.01.2017 15:04
    0 | 3

  • Хулио 
    долго догоняли,
    14.01.2017 16:08
    0 | 0

  • TvereZ 
    "Обзавидовались и докопались" - должен быть настоящий заголовок новозди.
    14.01.2017 19:02
    0 | 1
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