tvernews.ru
14 января Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери автобус зажал дверью пожилую женщину

14 Января 2017 12:54
Автор: TIA

14 января около 10:50 в Твери напротив дома 54 по улице Паши Савельевой рейсовый автобус № 41 зажал дверью ногу пожилой женщины и протащил её за собой. О происшествии в группе "Подслушано у водителей. Тверь" сообщил очевидец Максим Короленко. 

Впрочем, по данным ГИБДД по Тверской области, у страха глаза велики: женщину вовсе не протащило, хотя нога её действительно оказалась зажата. Водитель выгружал пассажиров на остановке, но одна из них, женщина 1936 г.р., выходила очень медленно, и водитель её не заметил. Пассажирка осталась в автобусе, а её ногу сдавило дверями. Пока другие пассажиры докричались до водителя, он успел проехать от силы 100 м.

Карета скорой помощи отвезла её в ГБУЗ ГКБ № 7, у неё диагностировали сдавливание голеностопного сустава.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: женщину протащил автобус происшествие в твери
Смотрите также:
Комментарии (10)

  • Buzzer 
    Жопу несчастная стёрла не слабо.
    14.01.2017 13:07
    2 | 2

  • Dobry кrtek 
    Верится с трудом. Протащить бабку полкилОметра нетрудно и возможно, однажды про подобное событиеТИА сообщало ( бабка тогда вмерла ), но в то, что при этом  пассажиры и  прохожие ничего не заметили поверить сложно. Или видели, но с интересом ожидали развязки данного экшена?)
    14.01.2017 13:11
    0 | 12

    • Ferapont 
      В автобусе в тот момент из гуманоидов были только бабка да шОфер.
"С интересом ожидали развязки данного экшена" бегущие параллельно и снимающие на камеру очевидцы.
      14.01.2017 13:57
      0 | 1

      • Dobry кrtek 
        Уточняю. В автобусе была только часть бабкиной нижней конечности, остальная бабка была за бортом.
        14.01.2017 14:05
        0 | 1

  • USSR 
    Была бы джамшутка- было бы под сотню комментов, а так....
    14.01.2017 13:54
    0 | 2

  • Ferapont 
    "Карета скорой помощи отвезла её в ГБУЗ ГКБ № 7." С тех пор больше бабку никто не видел..
    14.01.2017 13:56
    0 | 2

    • Buzzer 
      Из седьмой больницы проблемотично живым выйти.
      14.01.2017 14:25
      1 | 8

  • Mykola 
    Проезжал мимо, видел стоящий автобус вместе с экипажем ДПС. Это было почти сразу за перекрестком с ул. Фрунзе, значительно не доезжая до заправки. От остановки там максимум 150 метров. Все это, конечно же, недопустимо, но журналистам лишь бы приукрасить.
    14.01.2017 15:35
    1 | 8

  • Роман (http://www.odnoklassniki.ru/profile/558630200825) 
    В ТИА как всегда душераздирающие желтые заголовки: "полкилометра" протащил, еще можно: "Сотни метров женщина волочилась за автобусом" или "Водитель - убийца долго выслеживал пожилую тверичанку, чтобы зажать ее ногу автобусом".
    14.01.2017 17:03
    1 | 1

  • horton 
    "Водитель ВЫГРУЖАЛ пассажиров на остановке..." ☺☺☺
    14.01.2017 20:02
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Партийцы поздравили ветеранов войны и труда со Старым Новым годом

2017-01-13 17:16
126

СМИ: Чиновников обязали отчитываться о своих записях в социальных сетях

2017-01-12 16:46
120

Будьте внимательны!

2017-01-13 10:28
78

В Твери существует островок иностранной жизни

2017-01-10 09:08
68

100%-ная морщинистость, себорейный дерматит и кредит на лечение: как корреспондент ТИА посетила назойливый центр красоты

2017-01-11 13:52
66

Проект въезда в Тверь готов и инсталлирован, и никаких козлов не надо

2017-01-08 22:04
57

Дмитрий Зеленин был замечен в Куршевеле на вечеринке Михаила Прохорова

2017-01-11 17:08
55

В Твери молодой человек на снегу написал трогательное послание

2017-01-10 22:51
52

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100