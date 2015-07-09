В Твери автобус зажал дверью пожилую женщину

14 января около 10:50 в Твери напротив дома 54 по улице Паши Савельевой рейсовый автобус № 41 зажал дверью ногу пожилой женщины и протащил её за собой. О происшествии в группе "Подслушано у водителей. Тверь" сообщил очевидец Максим Короленко.

Впрочем, по данным ГИБДД по Тверской области, у страха глаза велики: женщину вовсе не протащило, хотя нога её действительно оказалась зажата. Водитель выгружал пассажиров на остановке, но одна из них, женщина 1936 г.р., выходила очень медленно, и водитель её не заметил. Пассажирка осталась в автобусе, а её ногу сдавило дверями. Пока другие пассажиры докричались до водителя, он успел проехать от силы 100 м.

Карета скорой помощи отвезла её в ГБУЗ ГКБ № 7, у неё диагностировали сдавливание голеностопного сустава.