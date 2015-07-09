В 2017 году тверскому Театру юного зрителя исполняется 85 лет. 14 января 1932 года ТЮЗ впервые открыл свои двери для зрителей.

В творческой жизни театра было немало ярких страниц и непростых испытаний, славных традиций и смелых проектов. В разные годы режиссерами театра выступали знаковые в мире искусства люди, были поставлены сотни спектаклей, завоевавших любовь не только подрастающего поколения, но и взрослых. Самые яркие и глубокие постановки последних лет - «Забыть Герострата!», «Тартюф», «Фауст».

ТЮЗ – участник многих театральных фестивалей, его гастроли с успехом проходят в других городах России, многие работы отмечены на самом высоком уровне. В прошлом году спектакль «Пустота» был номинирован на престижную Национальную театральную Премию «Золотая маска», победители которой будут объявлены в марте.

Губернатор Игорь Руденя пожелал директору театра Александру Бахареву и всему коллективу реализации планов, энергии, вдохновения, удачи и благодарных зрителей. Знаковому событию будет посвящен целый ряд праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.