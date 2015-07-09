В Тверской области зарегистрировано около 7 тысяч безработных

В Тверской области уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2017 года составил 1%, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. На начало января в регионе зарегистрировано 6,9 тысяч безработных.

В течение 2016 года благодаря обращению в службу занятости трудоустроились около 25,9 тысяч человек. В общественных работах приняли участие около 3,4 тысяч человек, зарегистрировали собственное дело 317 бывших безработных. Около 1,8 тысяч жителей приступили к профобоучению, из них более 300 человек – женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Предприятия Тверской области готовы принять на работу более 8 тысяч человек, из которых 3,5 тысяч - специалисты инженерно-технического профиля и служащие, 4,6 тысяч - представители рабочих профессий.

Наибольшую потребность в кадрах испытывают такие отрасли как производство (2,8 тысяч), здравоохранение, спорт, социальное обеспечение (1,2 тысяч). Немало вакансий также в сфере продаж и бытового обслуживания, строительстве, недвижимости, транспорте, образовании, науке, пищевой промышленности.