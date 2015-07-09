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В Тверской области зарегистрировано около 7 тысяч безработных

14 Января 2017 10:57
Автор: TIA

В Тверской области уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2017 года составил 1%, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. На начало января в регионе зарегистрировано 6,9 тысяч безработных. 

В течение 2016 года благодаря обращению в службу занятости трудоустроились около 25,9 тысяч человек. В общественных работах приняли участие около 3,4 тысяч человек, зарегистрировали собственное дело 317 бывших безработных. Около 1,8 тысяч жителей приступили к профобоучению, из них более 300 человек – женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Предприятия Тверской области готовы принять на работу более 8 тысяч человек, из которых 3,5 тысяч - специалисты инженерно-технического профиля и служащие, 4,6 тысяч - представители рабочих профессий.

Наибольшую потребность в кадрах испытывают такие отрасли как производство (2,8 тысяч), здравоохранение, спорт, социальное обеспечение (1,2 тысяч). Немало вакансий также в сфере продаж и бытового обслуживания, строительстве, недвижимости, транспорте, образовании, науке, пищевой промышленности.

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Метки: уровень безработицы правительство тверской области
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Комментарии (6)

  • Krestvozdvidgenskii 
    Обычно официально регистрируют лишь одного из десяти - это общемировая практика. Значит, смело можно писать, что у нас 70 тысяч безработных и еще 500 тысяч нищих и бедных. Еще тысяч 700 - это те, которых бедными не назовешь, потому что у них доходы на пару тысяч больше, чем у бедных. Таким образом, мы видим, что есть социальная среда, которая подпитывает рейтинги не только губернатора, но и других руководителей, включая самых мелких.
    14.01.2017 11:18
    0 | 9

  • Бертран 
    Люди стали жить лучше и запросы к труду теперь другие- все хотят хорошую зарплату и при этом ничего не делать. 8 тысяч вакансий говорят именно об этом. К тому же, пособие по безработице также развращает население- в стране кризис и нужно хоть как то трудиться, а не сидеть на шее государства. Про пьяниц и лодырей, вообще отдельная тема.
    14.01.2017 11:25
    10 | 3

  • Owner 
    Казалось бы, что такое 7 тыс. безработных, если устроились за год почти 26 тыс. - да за квартал все будут устроены. А нет, в том году то же, примерно, было: https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-zaregistrirovano-77-tysyach-bezrabotnykh
Итак, считаем: было 7.7тыс. безработных, 25.9тыс. трудоустроились, осталось 7тыс. Сколько людей потеряло работу? 7.7 - 25.9 + х = 7, х = 7- 7.7 + 25.9 = 25.2тыс.
Вот оно в чем дело, просто за год потеряли работу 25.2 тыс. человек.
    14.01.2017 13:04
    0 | 4

  • Vojdy 
    Никто не мешает безработному ремонтировать авто, таксовать ,делать ремонты, а параллельно получать пособие по безработице. Так что официальный безработный, по факту может являться СРЕДНИМ классом, а по статистике он ниже самого бедного.
Так-же и с з/п в конверте. По статистике все ужасно, а по факту...
Так-что на самом деле все нормально. Лично я не слышал ни одной истории о том, что кто-то умер от голода.
    14.01.2017 19:04
    0 | 3

    • Krestvozdvidgenskii 
      Умерли все бомжи. Может помните, одно время их стало очень много, и они собирались в бригады и посещали мусорные бачки каждые полчаса. Было их не меньше тысячи. 
Просто вы не интересовались, поэтому и не слышали о них, или просто врете. Ложь чудовищная. Фашизмом попахивает. Но если, допустим, просто не интересовались, то какого фига в дискуссию встреваете? Потрудитесь хоть разок собрать цифры по моргам и кладбищам, осмыслите их, и потом пишите свои заметки.
      14.01.2017 19:49
      0 | 0

  • Vojdy 
    Извиняюсь. Забыл добавить, что имел в виду нормальных людей, ведущих социальный образ жизни. Бомжи на 90% сами виноваты, что стали такими. Кстати, процентное содержание бомжей к общему числу населения одинаково во всех странах.Т.е. и в США и в Германии и в России на тысячу человек приходится одинаковое кол-во бомжей.
Асоциальный образ жизни- это диагноз.
    14.01.2017 20:03
    0 | 0
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