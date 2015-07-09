В Твери в детском саду мальчик сломал ключицу, СУ СК проводит проверку

Московский межрайонный следственный отдел Твери проводит доследственную проверку по факту травмирования мальчика в детском саду.
Днём 12 января в детском саду в Центральном районе города Твери во время прогулки 6-летний мальчик сломал ключицу. Сотрудники детского сада вызвали медсестру и родителей ребёнка, им порекомендовали обратиться в травмпункт.
Следствию предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщают в ведомстве.
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Комментарии (1)
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romich
14.01.2017 12:25
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