В Твери в детском саду мальчик сломал ключицу, СУ СК проводит проверку

Московский межрайонный следственный отдел Твери проводит доследственную проверку по факту травмирования мальчика в детском саду.

Днём 12 января в детском саду в Центральном районе города Твери во время прогулки 6-летний мальчик сломал ключицу. Сотрудники детского сада вызвали медсестру и родителей ребёнка, им порекомендовали обратиться в травмпункт.

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщают в ведомстве.