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В Твери в детском саду мальчик сломал ключицу, СУ СК проводит проверку

14 Января 2017 10:39
Автор: TIA

Московский межрайонный следственный отдел Твери проводит доследственную проверку по факту травмирования мальчика в детском саду. 

Днём 12 января в детском саду в Центральном районе города Твери во время прогулки 6-летний мальчик сломал ключицу. Сотрудники детского сада вызвали медсестру и родителей ребёнка, им порекомендовали обратиться в травмпункт.

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщают в ведомстве.

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Метки: происшествие в детском саду су ск по тверской области
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Комментарии (1)

  • romich 
    А за соплю из носа воспитателя посадят? 
Их в травмпункт направили, а они в СК. Ну не дефективные ли?
    14.01.2017 12:25
    2 | 7
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