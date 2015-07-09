В Тверской области мужчина украл крышу строящегося дома

В Кувшинове мужчина украл крышу чужого дома. 23 октября 2016 года местный житель Сергей Сёмин решил украсть кровельный материал с крыши строящегося дома, сообщает пресс-служба Кувшиновского районного суда.

Мужчина прошёл на земельный участок, где находился дом, нашёл там лестницу, залез на крышу и снял оттуда 34 металлических профильных листа и четыре коньковых элемента, погрузил их в автомобиль и увёз. Сумма ущерба составила 27 080 рублей.

На судебном заседании 11 января уголовное дело было прекращено из-за примирения сторон: об этом ходатайствовал сам потерпевший. Сергей Сёмин полностью возместил причинённый вред, и к нему не осталось никаких претензий, с чем согласились и подсудимый, и государственный обвинитель.