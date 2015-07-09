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В Тверской области мужчина украл крышу строящегося дома

14 Января 2017 10:11
Автор: TIA

В Кувшинове мужчина украл крышу чужого дома. 23 октября 2016 года местный житель Сергей Сёмин решил украсть кровельный материал с крыши строящегося дома, сообщает пресс-служба Кувшиновского районного суда. 

Мужчина прошёл на земельный участок, где находился дом, нашёл там лестницу, залез на крышу и снял оттуда 34 металлических профильных листа и четыре коньковых элемента, погрузил их в автомобиль и увёз. Сумма ущерба составила 27 080 рублей.

На судебном заседании 11 января уголовное дело было прекращено из-за примирения сторон: об этом ходатайствовал сам потерпевший. Сергей Сёмин полностью возместил причинённый вред, и к нему не осталось никаких претензий, с чем согласились и подсудимый, и государственный обвинитель. 

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Метки: мужчина украл крышу кувшиновский районный суд
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Комментарии (7)

  • Алексей Владимирович 
    в деревнях всё на пропой идёт. лопату с граблями оставить нельзя
    14.01.2017 10:28
    0 | 6

  • pessimist 
    "Украл крышу" - опять шедевр, хотя в тексте речь идет о квровельном материале, а не о конструктивном элементе здания. А вот вопрос авторам заголовка - если мужик уведет со стройки пару мешков цемента, то можно будет материал озаглавить со словами "украл фундамент"?
    14.01.2017 11:26
    0 | 9

    • blkm 
      У ТИА  так.
      14.01.2017 12:04
      0 | 5

    • Old_man 
      Если бы мужчина украл крышу своего, а «не чужого дома», как пишет ТИА, то было бы прикольно. А так все в порядке вещей.
      14.01.2017 12:16
      0 | 3

  • arcadi007 
    Своровать то, что плохо лежит - норма поведения тверчуков. 
Поощряется на всех уровнях жизненной деятельности от детсада до губернатора.
Первое с чем столкнулся после переезда в Тверь.
    14.01.2017 13:53
    2 | 2

    • Vojdy 
      А откуда переехал? Из Германии? По моему в России везде прут.
      14.01.2017 14:10
      1 | 3

    • RSERG 
      Сидел бы там где не воруют, чего сюда приперся!!!!!
      14.01.2017 19:07
      0 | 1
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