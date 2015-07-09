В Тверской области за ночь на пожарах погибли двое мужчин

В Тверской области за ночь на пожарах погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области.

13 января в 23:38 в «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области» поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Московской в городе Зубцов. На место выехали отделения ПСЧ № 31. В 1:38 пожар был полностью ликвидирован. Огонь повредил отделку комнаты на площади 6 кв. м, на месте обнаружено тело мужчины 1973 г.р.. Причину пожара предстоит установить.

14 января в 3:21 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Пржевальского в Твери. На место выехали отделения ПСЧ № 3, 4, 1 и СПСЧ. В 5:45 пожар был ликвидирован. Огонь частично уничтожил кровлю, повредил внутреннюю отделку мансарды по всей площади. На месте обнаружено тело хозяина дома - мужчины 1981 г.р.. Причина пожара устанавливается.