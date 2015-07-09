Тверь вошла в топ-25 городов России, популярных для отдыха

Город Тверь вошел в рейтинг самых популярных российских и зарубежных туристических направлений по итогам прошедших новогодних праздников. Топ-25 составлен электронным сервисом поиска отелей RoomGuru.ru по данным броней отелей для проживания с 1 по 8 января 2017 года.
По данным сервиса, в дни новогодних праздников туристы останавливались в гостиницах областного центра в среднем на полторы ночи.
В целом число путешествий по России в новогодние праздники 2017 года выросло на 15% по сравнению с прошлым годом.
Комментарии (30)
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doris
14.01.2017 12:22
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Krestvozdvidgenskii
14.01.2017 12:34
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doris
14.01.2017 13:40
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Krestvozdvidgenskii
14.01.2017 14:25
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doris
14.01.2017 17:15
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Krestvozdvidgenskii
14.01.2017 18:18
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Krestvozdvidgenskii
14.01.2017 18:47
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