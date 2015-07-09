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Тверь вошла в топ-25 городов России, популярных для отдыха

13 Января 2017 19:26
Автор: TIA

Город Тверь вошел в рейтинг самых популярных российских и зарубежных туристических направлений по итогам прошедших новогодних праздников. Топ-25 составлен электронным сервисом поиска отелей RoomGuru.ru по данным броней отелей для проживания с 1 по 8 января 2017 года.

По данным сервиса, в дни новогодних праздников туристы останавливались в гостиницах областного центра  в среднем на полторы ночи.

 В целом число путешествий по России в новогодние праздники 2017 года выросло на 15% по сравнению с прошлым годом.

 

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Метки: тверь путешествия
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Комментарии (30)

  • Бегемот 
    Совсем гребанулись...кто сюда в здравом уме поедет!?
    13.01.2017 19:55
    2 | 14

    • abeltv 
      Особенно летом по Волге - приплываешь и видишь разруху не выходя в город...
      13.01.2017 20:00
      1 | 9

    • M_T 
      Особенно в зарубежную поездку:) хотелось бы посмотреть на этих туристов:)
И не указано по какому критерию отбирали эти 25 городов, что в корне все может изменить, сделав список вовсе не почетным:)
      13.01.2017 21:55
      0 | 6

    • tversk 
      Этот рейтинг составляли те же 24 деятеля 
которые поставили Руденю на 9-е место 
за декабрь 2016г в  рейтинге губернаторов.
      14.01.2017 10:21
      0 | 0

  • horton 
    Странновато звучит: "в среднем на полторы НОЧИ"... Наверное, бывает и так...)
    13.01.2017 20:04
    1 | 8

    • pridu 
      Да нормально звучит. Кто-то на 1 день приезжал, кто-то на два... На три уже мало кто оставался
      13.01.2017 20:06
      2 | 4

      • horton 
        Ну и писали бы: "в среднем на полтора ДНЯ!"
        13.01.2017 20:14
        1 | 5

    • awk555 
      Не просто 2-ю ночь здесь уже не могли и прям по среди ночи уезжали!!!
      13.01.2017 20:13
      1 | 11

      • Бегемот 
        +100500
        14.01.2017 01:24
        0 | 1

    • Derevyaka 
      Больше 1,5 ночей гости не выдерживают.
Вот такая закалка у жителей Твери!
      14.01.2017 10:35
      0 | 0

  • Prof 
    (не по теме)

В прошлом году, когда я собирался двинуть кони, то разместил на ТИА небольшое прощальное послание. Подумалось мне тогда, что нехорошо покидать этот мир, культурно не попрощавшись с остающимися.

Сейчас, когда эскулапы вроде как передумали меня хоронить, решил глянуть что да как. И не увидел своего поста, который написал тогда в бложик.

Ай-яй-яй, подумал я. Семь лет писать новости и комментарии и не иметь возможности попрощаться по-человечески? Нехорошо это.

Как там, в Настенькиных комиксах: "Не надо так."
    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    13.01.2017 20:37
    0 | 8

    • horton 
      Проф, Вы умеете растрогать до слез: и тогда, когда был "Музыкальный привет для Horton", и сейчас... особенно сейчас...
      13.01.2017 20:51
      0 | 1

    • tvertvar 
      Одного даже забанили из-за агрессивного отношения к тиа и открытого высказывание недовольства........
Удачи Вам Проф и здоровья!
      13.01.2017 21:10
      0 | 4

    • MikeH 
      Проф, не надо так шутить!
Здоровья!
      13.01.2017 23:16
      0 | 4

    • doris 
      Проф, считайте, что Вам дан второй шанс. И пусть все будет хорошо. Просто живите и наслаждайтесь, причем всем: и радостями, и трудностями, погодой, природой, общением. И это не дежурные слова, я тоже знаю, как это бывает.
Прорвемся!!
      14.01.2017 12:20
      0 | 2

  • Whois 
    Скорее это не туристы, а послекорпоротивное снятие гостиницы. Почасовое. Потому и полторы ночи в среднем.
    13.01.2017 21:28
    0 | 4

  • Bazilio 
    Да ладно вам, в Твери есть на что посмотреть, например, на антикварный автопарк, такого автохлама в Москве не увидишь!)) Какие-то японамама, давно не выпускающиеся, корейский хлам и т.д.)) E39 дофига.
    13.01.2017 22:19
    1 | 2

    • horton 
      За полторы ночи можно все экземпляры успеть разглядеть ...)
      13.01.2017 22:33
      0 | 2

    • MikeH 
      А еще Е30 ездят и даже Е21.
Эх, где моя Е12? Первая тачка как первая любовь.
      13.01.2017 23:16
      0 | 1

    • pridu 
      антикварный хлам нужно на ДВ смотреть...
      13.01.2017 23:20
      0 | 1

      • MikeH 
        Вот не надо. По мне - так хлам то, что сейчас в салонах продается.
        14.01.2017 00:33
        0 | 2

        • Bazilio 
          Не в те салоны ходишь!
PS А сказки про вечные прульки и двигатели миллионники, тёткам на форуме можешь рассказывать!))
          14.01.2017 00:41
          0 | 1

  • Krestvozdvidgenskii 
    Еще и неделя не успела пройти после назначения министром туризма И.Егорова, и вот мы уже в числе самых лучших. Это тот самый паренек, про которого писали, что он отличился на выборах в штабе Едра. Видать, он и впрямь большой мастак впаривать. Помнится, Иван задумывал создать  сайт и страничку Вконтакте, и сразу же доложил Рудене о том, что первостепенное место на сайте будет отведено инвестициям, и вот она - пруха уже поперла. С нетерпением буду ждать продолжения темы крупных и быстрых достижений. Ведь, я и сам иногда люблю попиз...еть.
ПС. Иван, а как там обстоят дела с поручением Рудени на счет строительства дорог. Построили?
    14.01.2017 09:55
    0 | 1

  • doris 
    Может быть когда-нибудь я посмотрю, что там у вас за бульвар Капошвара.
    14.01.2017 12:22
    0 | 1

    • Krestvozdvidgenskii 
      Можете сейчас посмотреть по веб-камере. А что вы там хотите увидеть? (Капошвара это площадь, а не бульвар. Похоже, что вы сами не знаете, что вам нужно. Таких туристов нам хотелось бы побольше). Хотя я бы рекомендовал вам ехать куда-нибудь в Зубцовский район на природу, там и рыбалка есть и ощущение, что связь с цивилизацией не потеряна
      14.01.2017 12:34
      0 | 1

      • doris 
        Не бульвар? Жаль.
Вы меня на рыбалку приглашаете?)) Я не против.
На самом деле, вы же знаете, что мне надо в Старицу, Малинники, Берново, Грузины. Еще очень хочется постоять на старом погосте Прутни возле камня, где та самая "вавилонская блудница", женщина тонкой романтичной души...
        14.01.2017 13:40
        0 | 1

        • Krestvozdvidgenskii 
          Я там уже был, второй раз не поеду. Попросите Крота, думаю, лучшего попутчика и собеседника вам не найти.
Когда я был на могиле блудницы, то запомнил немного и не совсем то, что нужно было, а именно, мое внимание все время фокусировалось на экскурсоводке, она была молоденькая и хорошенькая. Так вот, кто-то из экскурсантов сказал, что мол, в могиле блудницы нет, так как памятник сдвигали, и может быть сейчас там лежит не блудница, а святая какая-нибудь. Ну, короче, экскурсовод начала так: "Они встретились..." и мой внутренний голос тут же договорил - "... два одиночества", а тот дед опять, брызгая слюной, начал кричать: Да ее вообще надо выкопать и закапать где-нибудь вон там - за сараем!
          14.01.2017 14:25
          0 | 0

          • doris 
            Вам самому не понравилось путешествовать с Кротом (ворчливым стариком, не уважающим других), а предлагаете мне? Не разумно. Не хочу таких жутких попутчиков. 
Нет, в такие поездки надо ехать без знакомых, дабы насладиться одиночеством, почтить память и подумать на досуге о превратностях жизни.
Расскажите еще немного о молоденькой и хорошенькой девушке - экскурсоводе. Что-то тепло так стало.))
            14.01.2017 17:15
            0 | 0

            • Krestvozdvidgenskii 
              Если бы вы отправились в путешествие с Кротом, то превратностей было еще больше, и они были бы более эмоционально насыщенными, яркими и запоминающимися. Разве не ради этого девушки отправляются в путешествия с  незнакомцами?
А про ту молоденькую экскурсовода надо еще вспомнить
              14.01.2017 18:18
              0 | 0

            • Krestvozdvidgenskii 
              Одета она была в синеватое платье, как бы переходящее в юбку с высокими  оборками (15-20 см), идущими по низу платья. К верху от талии платье собиралось в более мелкие, но такие же высокие оборки. Еще на платье запомнились три широких, примерно в 15-20 сантиметров полосы очень мелких кружев, идущих горизонтально. Платье было ниже коленей сантиметров на 20 и расклешалось, примерно, на 30%  в сравнении с талией.Рукавчики были выполнены, в виде пуфов (рюшек?), - так у вас кажется они называется. Поверх платья на ней была одета желтая куртка, расстегнутая по случаю теплой погоды. Цвет глаз с моего расстояния рассмотреть не смог, волосы светло-коричневые (скорей всего, крашеные), стрижка, если не ошибаюсь, была сделана в редком сейчас стиле "Французская стрижка". На ногах были шлепки с примерно десятью тонкими полосками кожи поверх подъема ноги. Были ли на ней какие либо кулоны, цепочки, сережки и были ли накрашены ногти на руках и ногах, я не помню, все таки прошло уже полтора года. Все свои новые абзацы она начинала со слова "Итак": - Итак, мы пришли в погост Прутня. - Итак, первое документальное упоминание о погосте Прутня было в 1318 году. - Итак, Анна Петровна, женщина для бессмертия которой было достаточно всего лишь одного стихотворения - Итак, они встретились в 1819году в доме Олениных в Петербурге и так далее
              14.01.2017 18:47
              0 | 0
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