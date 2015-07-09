tvernews.ru
14 января Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери задержали человека, который попытался дать взятку сотруднику "Тверьэнерго"

13 Января 2017 18:56
Автор: TIA

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Твери, который пытался дать взятку представителю филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». Подозреваемый просил энергетика уничтожить акт о выявленном безучетном потреблении электрической энергии на сумму более 130 тысяч рублей.

За выполненную услугу гражданин предлагал должностному лицу Тверьэнерго 20 тысяч рублей. В момент передачи денежных средств он был задержан с поличным. В настоящий момент нарушитель находится под стражей, против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б», ч.3, ст.204 УК РФ «Коммерческий подкуп». В случае обвинительного приговора суда ему грозит лишение свободы от 3 до 7 лет со штрафом. Кроме того, нарушителю придется оплатить электроэнергию, которую он незаконно потреблял.

Тверьэнерго обращает внимание, что в настоящее время усиливает работу, направленную на выявление фактов хищения электроэнергии путем бездоговорного или безучетного потребления юридических и физических лиц. В филиале созданы специальные выездные бригады, в составе которых не только специалисты учета электрической энергии, но и сотрудники службы безопасности.

«В тесном взаимодействии с нами работают правоохранительные органы, которые помогают выявлять случаи энерговоровства и на законных основаниях взыскивать денежные средства за поставленный потребленный ресурс. Нужно понимать, что любая попытка хищения электрической энергии будет строго пресекаться, — отметил Вадим Юрченко и.о.заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: взятка " Тверьэнерго"
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • Valter 
    Мало предложил, поэтому и заложили!
    13.01.2017 20:50
    0 | 7
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Партийцы поздравили ветеранов войны и труда со Старым Новым годом

2017-01-13 17:16
126

СМИ: Чиновников обязали отчитываться о своих записях в социальных сетях

2017-01-12 16:46
120

Будьте внимательны!

2017-01-13 10:28
78

В Твери существует островок иностранной жизни

2017-01-10 09:08
68

100%-ная морщинистость, себорейный дерматит и кредит на лечение: как корреспондент ТИА посетила назойливый центр красоты

2017-01-11 13:52
66

Проект въезда в Тверь готов и инсталлирован, и никаких козлов не надо

2017-01-08 22:04
57

Дмитрий Зеленин был замечен в Куршевеле на вечеринке Михаила Прохорова

2017-01-11 17:08
55

В Твери молодой человек на снегу написал трогательное послание

2017-01-10 22:51
52

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100