В Твери задержали человека, который попытался дать взятку сотруднику "Тверьэнерго"

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Твери, который пытался дать взятку представителю филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». Подозреваемый просил энергетика уничтожить акт о выявленном безучетном потреблении электрической энергии на сумму более 130 тысяч рублей.

За выполненную услугу гражданин предлагал должностному лицу Тверьэнерго 20 тысяч рублей. В момент передачи денежных средств он был задержан с поличным. В настоящий момент нарушитель находится под стражей, против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б», ч.3, ст.204 УК РФ «Коммерческий подкуп». В случае обвинительного приговора суда ему грозит лишение свободы от 3 до 7 лет со штрафом. Кроме того, нарушителю придется оплатить электроэнергию, которую он незаконно потреблял.

Тверьэнерго обращает внимание, что в настоящее время усиливает работу, направленную на выявление фактов хищения электроэнергии путем бездоговорного или безучетного потребления юридических и физических лиц. В филиале созданы специальные выездные бригады, в составе которых не только специалисты учета электрической энергии, но и сотрудники службы безопасности.

«В тесном взаимодействии с нами работают правоохранительные органы, которые помогают выявлять случаи энерговоровства и на законных основаниях взыскивать денежные средства за поставленный потребленный ресурс. Нужно понимать, что любая попытка хищения электрической энергии будет строго пресекаться, — отметил Вадим Юрченко и.о.заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго.