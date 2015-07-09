В Твери проверяют школы, детские сады и проблемные в части теплоснабжения дома

В Твери по поручению главы администрации города Алексея Огонькова ведется проверка качества эксплуатации систем теплоснабжения в осенне-зимний период в учреждениях образования. Кроме того, на контроле находятся дома, где существуют локальные проблемы с теплоснабжением и горячим водоснабжением.

Поводом к тщательному обследованию школ и детских садов послужили ЧП в МДОУ №№ 163 и 125, где из-за повреждения системы горячего водоснабжения и отопления, соответственно, временно была приостановлена работа. Дошкольное учреждение №125 в настоящее время уже работает, а в саду №163, где последствия прорыва системы горячего водоснабжения оказались более серьезными, работы должны быть завершены до конца недели.

Чтобы избежать проблем в других учреждениях образования, проводится тщательная проверка состояния коммунальных систем зданий. В состав проверочной комиссии вошли специалисты департамента ЖКХ и жилищной политики, отдела контроля и мониторинга территорий администрации Твери и представители ООО «Тверская генерация».

12 января члены комиссии выборочно проверили состояние теплоузлов в образовательных учреждениях Московского района – трех школах и четырех детских садах. В ходе рейда была замерена температура воды в подающем и обратном трубопроводах, а также перепад давления в отопительной системе. Проверка не выявила никаких отклонений в состоянии и работе теплоузлов, температурный режим в них соответствует графику, что говорит о качественном обслуживании этих систем теплоснабжения.

Всего в планах комиссии обследовать 193 тепловых узла. По результатам комплексных проверок учебных заведений будет разработан единый порядок действий для руководства и ответственных лиц в случае возникновения чрезвычайной коммунальной ситуации, определены более четкие нормы обхода территорий дежурными, особенно в выходные и праздничные дни, конкретизированы договоры с обслуживающими организациями и аварийными службами.

Что касается жилого фонда, то по поручению главы администрации Твери ежедневно главы администраций районов предоставляют списки проблемных в части теплоснабжения домов и информацию о мерах по исправлению ситуации. В большинстве случаев причинами низких параметров отопления являются повреждения разводящих теплосетей, ремонтом которых занимается «Тверская генерация», либо неисправности внутридомовых систем – их устранение находится в зоне ответственности управляющих организаций.

Представители администраций районов и департамента ЖКХ в ежедневном режиме выезжают на проблемные объекты, оказывая содействие в решение проблем теплоснабжения. Так, 13 января сотрудники администрации Центрального района совместно с представителями «Тверской генерации» и УК провели повторный комиссионный выезд по адресу: Университетский переулок, 5, где были снижены параметры отопления.

Несмотря на то, что 11 января сотрудниками «Тверской генерации» было устранено повреждение разводящей теплосети в районе данного дома, качество теплоснабжения принципиально не повысилось. Комиссией было установлено, что предположительно причиной является наличие еще одного повреждения на теплотрассе. Работы по его устранению запланировано начать 14 января, администрация Центрального района проконтролирует ситуацию с теплоснабжением дома по окончании работ.

В Московском районе также есть ряд проблемных объектов в части отопления, в их числе – один из подъездов дома №73 по Октябрьскому проспекту. Комиссией было установлено, что проблемы с отоплением во втором подъезде возникли из-за того, что один из жильцов самовольно вынес батарею на лоджию. 7 января она замерзла, из-за чего нарушилась циркуляция внутридомовой системы отопления. 13 января стояк отопления управляющей компанией был запущен.

Контроль за ситуацией с теплоснабжением в городе будет продолжен, по всем локальным проблемным моментам будут предпринятые необходимые меры, сообщает Управление информации администрации города Твери