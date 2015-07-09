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В Тверской области найден неизвестный вид гриба

13 Января 2017 16:26
Автор: TIA

Ученые МГУ нашли и описали в Тверской области ранее неизвестный вид гриба, Entoloma krutiсianum, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Открытие состоялось во время экспедиции осенью 2015 года. Сотрудники кафедры микологии и альгологии МГУ имени М.В. Ломоносова и лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института имени В.Л. Комарова отправились на северо-запад Тверской области для изучения разнообразия и пополнения списка грибов этого региона. Неизвестный науке вид был найден в окрестностях деревни Крутицы Старицкого района.

Молекулярные исследования подтвердили отличие находки от близких видов, научное описание нового гриба опубликовано в журнале Persoonia.

Entoloma krutiсianum несъедобен, обитает он небольшими группами во мху елового леса.

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Метки: новый вид гриба грибы открыли новый вид гриба
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Комментарии (12)

  • Vojdy 
    Видно хорошо этот гриб вставляет, раз больше года молчали о находке.
    13.01.2017 16:41
    0 | 10

  • Proletary 
    Старицкий район - северозападней некуда. И гриб могли бы назвать в честь любого из наших губернаторов.
    13.01.2017 16:42
    0 | 5

    • ChsZ 
      Fungorum Rudenius

А что, звучит!
      13.01.2017 17:22
      0 | 3

  • UViolet 
    И как, интересно, поняли, что он несъедобен).
    13.01.2017 16:47
    0 | 5

  • UViolet 
    Все грибы съедобны. Но некоторые только 1 раз.
    13.01.2017 16:48
    0 | 12

  • Alx 
    Странно, что еще не комментариев о вкладе ЕР в экосистему грибов Тверской области.
    13.01.2017 17:17
    0 | 7

    • bublik 
      Бертран на отдыхе.
      13.01.2017 19:13
      0 | 3

    • TvereZ 
      Ну вы бы еще потребовали фотоотчета про кормление грибницы лично Руденей! )))
      13.01.2017 21:51
      0 | 0

  • dekla 
    Наш биофак нервно курит в уголке...А могли бы прославиться!
    13.01.2017 18:24
    0 | 4

  • abeltv 
    Я этот гриб постоянно в лесах встречаю - не думал что он не изучен, поганка как поганка - мелкая и непривлекательная....
    Прикрепленные изображения:
    13.01.2017 19:58
    0 | 2

    • horton 
      Могли бы быть первооткрывателем... )
      13.01.2017 20:09
      0 | 1

      • abeltv 
        Чтобы быть первооткрывателем нужно очень хорошо знать все виды грибов, я собираю только съедобные, остальные не беру - без надобности.... Пусть растут...
        14.01.2017 08:46
        0 | 2
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