В Тверской области найден неизвестный вид гриба

Ученые МГУ нашли и описали в Тверской области ранее неизвестный вид гриба, Entoloma krutiсianum, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Открытие состоялось во время экспедиции осенью 2015 года. Сотрудники кафедры микологии и альгологии МГУ имени М.В. Ломоносова и лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института имени В.Л. Комарова отправились на северо-запад Тверской области для изучения разнообразия и пополнения списка грибов этого региона. Неизвестный науке вид был найден в окрестностях деревни Крутицы Старицкого района.

Молекулярные исследования подтвердили отличие находки от близких видов, научное описание нового гриба опубликовано в журнале Persoonia.

Entoloma krutiсianum несъедобен, обитает он небольшими группами во мху елового леса.