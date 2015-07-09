В квартирах жителей посёлка Верхний Бор всего лишь 15 градусов

В поселке Верхний Бор Ржевского района продолжаются аварийно-восстановительные работы. Напомним, что в последние дни новогодних каникул, когда температура воздуха опустилась местами до - 38 градусов, обледенела водонапорная башня, из которой поступает вода на котельную. Отсутствие воды в отопительной системе привело к нарушению теплоснабжения в домах поселка.

9 января работники Управляющей компании "ЭНЕРГО-БАГ" проводили работы по обогреву водонапорной башни. Однако после установили, что причина в другом - порывы в сети, обледенение самой скважины на глубине и неисправность насоса.

В итоге систему отопления заполняют искусственно. Для этого все эти дни воду доставляет пожарный автомобиль МЧС (порядка 15-20 раз за три дня).

11 января вновь пришлось остановить котельную для замены насоса на новый.

Сегодня в домах поселка температура держится на отметках 15-16 градусов.

Ржевский МСО СУ СК по Тверской области проводит доследственную проверку по факту отключения отопления и горячей воды. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Сообщает Телекомпания "Независимая студия "РиТ" (г.РЖЕВ)