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В квартирах жителей посёлка Верхний Бор всего лишь 15 градусов

13 Января 2017 15:46
Автор: TIA

Фоторепортаж

В поселке Верхний Бор Ржевского района продолжаются аварийно-восстановительные работы. Напомним, что в последние дни новогодних каникул, когда температура воздуха опустилась местами до - 38 градусов, обледенела водонапорная башня, из которой поступает вода на котельную. Отсутствие воды в отопительной системе привело к нарушению теплоснабжения в домах поселка.

9 января работники Управляющей компании "ЭНЕРГО-БАГ" проводили работы по обогреву водонапорной башни. Однако после установили, что причина в другом - порывы в сети, обледенение самой скважины на глубине и неисправность насоса.

В итоге систему отопления заполняют искусственно. Для этого все эти дни воду доставляет пожарный автомобиль МЧС (порядка 15-20 раз за три дня).

11 января вновь пришлось остановить котельную для замены насоса на новый.

Сегодня в домах поселка температура держится на отметках 15-16 градусов.

Ржевский МСО СУ СК по Тверской области проводит доследственную проверку по факту отключения отопления и горячей воды. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Сообщает Телекомпания "Независимая студия "РиТ" (г.РЖЕВ)

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Метки: верхний бор нет отопления водонапорная башня
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Комментарии (3)

  • Krestvozdvidgenskii 
    Моторы, насосы, задвижки, трубы - все конца 70-х прошлого века, уже, чай, лет 20 как и завода, который их выпустил, нету. Неужели сломался насос? Такая мысль поначалу никому и в голову прийти не могла, поэтому и начали башню греть. Что ж будет, когда и мы помрем?...
    13.01.2017 16:55
    0 | 1

  • Krestvozdvidgenskii 
    На синем насосе мотора нету, видать, сгорел, а сам насос отсоединили от задвижки, мож, заодно и прокладку решили сменить, ведь, последний раз еще при Горбачеве меняли. Посредине нет ни насоса, ни мотора. Все поел долгоносик. Одна надежда у деревни на красный насос. Видно, что когда-то к нему какой-то измеритель приваривали, - грязь на стенку напрыскали. Может у них и в системе отопления такая грязища? Вот она нутряная Россея-матушка, посконная... социализм пережили и капитализм сдюжим
    13.01.2017 17:10
    0 | 2

  • ChsZ 
    Почему на Ауди номер замазали, а на Ниве нет? Быть может обладатель "скромной" белой машины имеет какое-то отношение к котельной и водонапорной башне и просто забыл вовремя поменять и обслужить насос?

Зато не забыл прикупить себе детище немецкого автопрома. В лучших россиянских традициях.
    13.01.2017 17:14
    0 | 2
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