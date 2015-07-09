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В один из дворов Твери забежала лиса: животное кидалось на прохожих, а потом спряталось под машину

В один из дворов Твери забежала лиса: животное кидалось на прохожих, а потом спряталось под машину - ТИА
Roger Ward/flickr/CC BY 2.0
13 Января 2017 15:01
Автор: TIA

Окровавленное дикое животное появилось в одном из дворов на улице Севастьянова в Твери 12 января. Голова лисы была в крови, а хвост облез.  Подробности ТИА рассказала очевидица. Она увидела, как женщина с подростком бегают по двору и что-то ищут:

- Я подумала, может, животное потеряли, и предложила помощь. Соседка мне ответила, что во дворе бегает лиса, которую увидел из окна сын.

Лиса вела себя странно: она выбежала из-под машины и вдруг кинулась на прохожего мужчину. Тот её пнул, и животное упало в обморок. Потом лиса очнулась и, оскалившись, пошла на женщину. Лису испугали, замахнувшись палкой, и животное спряталось под машину.

Женщины обзвонили ветклиники города, МЧС и даже полицию. Через полчаса приехали сотрудники горветполиклинники, убили лису, упаковали и увезли на исследование вируса бешенства.

- А ещё нам посоветовали молиться, чтобы у неё бешенства не обнаружили, - рассказала очевидец.

Анализы на вирус бешенства будут готовы в ближайшие несколько дней.  

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Метки: лиса в твери лиса напала на человека в твери горветполиклинника исследование на вирус бешенства
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Комментарии (24)

  • USSR 
    По рассказу Стивена Кинга....
    13.01.2017 15:26
    0 | 12

  • hockey 
    "Лиса вела себя странно: она выбежала из-под машины и вдруг кинулась на прохожего мужчину. Тот её пнул, и животное упало в обморок."

улыбнуло =)
    13.01.2017 15:28
    0 | 11

    • ma1ina 
      ну знаете, если вам в голову прилетит, вы тоже в "обморок" упадете. Не уверена, что кого-то бы это улыбнуло.. А если еще и бордюр головой зацепите, то обморок рискует фатально закончиться, едва начавшись.
      13.01.2017 15:47
      6 | 2

  • ma1ina 
    Узнать есть вирус бешенства или нет, наука умеет пока только после смерти. Получается, любое дикое животное, вышедшее к людям (неважно агрессивное или нет?) подлежит убийству, чтобы проверить бешеное оно или нет?  Я с одной стороны понимаю, что тут 50 на 50, вполне возможно, что она действительно больная, тогда опасна для людей. А если нет? Она ведь могла встретить сама агрессивных людей (или жить у таковых, которые завели её для экзотики, или привезли даже из леса для этой же цели), и броситься на прохожего от страха, чтобы защитить себя.. Не даю оценку ситуации, скорее просто мысли вслух. Но как-то жалко её..
    13.01.2017 15:34
    7 | 5

    • evgen69 
      Вы бы наверное попытались её прикормить и погладить ? )
      13.01.2017 16:26
      0 | 7

    • Beqbmak 
      здоровое животное к человеку за версту не подойдет....
      13.01.2017 16:47
      1 | 8

      • aldan 
        А вот здесь ты не прав. В моей жизни частенько были случаи, когда песцы сбегая от собак прижимались к ногам людей, ища защиту.
        13.01.2017 21:00
        1 | 0

    • Alx 
      Убивать необязательно, можно просто подержать в изоляции. Если через пару недель не помрет, значит бешенства нет.
      13.01.2017 17:15
      0 | 1

  • TVERSKOY_SK 
    Лиса бешеная 99%, т.к. здоровое животное людей избегает.
Вирус бешенства управляет животным и старается,как можно больше себя распространить путем нападения на всё, что движется.
    13.01.2017 15:53
    0 | 11

    • Житель подземелья 
      уж в городскую черту и во дворы многоэтажек точно не пойдет в здравом уме
      13.01.2017 15:56
      1 | 2

    • Dobry кrtek 
      Какой умный вирус, однако. Он ведь старается, а значит, думает! Прям, аки Тверской _СК.
      13.01.2017 18:42
      1 | 1

  • Georgchen 
    Так и закончилась встреча бедной больной лисички с просвещённым человеком XXI века.
    13.01.2017 16:05
    2 | 6

  • BARBAdos 
    молитва - реально эффективное средство от бешенства. А еще можно к кресту припадать регулярно, классик же еще говорил "Вот, что крест животворящий делает! "
    13.01.2017 16:10
    1 | 11

  • ArT1986 
    Очень жалко лису, надеюсь она сократила популяцию горожан, за свою нелегкую жизнь.
    13.01.2017 16:32
    3 | 3

    • Vojdy 
      Сходи в горветполиклиннику, может дадут с лисичкой поцеловаться. Будешь кандидат на вылет)))
      13.01.2017 16:45
      0 | 6

  • Бертран 
    Мы очистили улицы от собак и кошек, так теперь новая напасть- лисы, бобры и прочая лесная живность..
Живя в процветающей стране- хочется жить долго!
    13.01.2017 16:55
    4 | 3

    • konbur 
      От остановочных павильонов (заодно с ларьками) вы город очистили, а бродячих собак пруд пруди.
      13.01.2017 21:48
      0 | 1

  • romich 
    Бешенство
<<< Назад


Натерпелись мы вчера страху. То есть форменный испуг на себе испытали.

Может, член правления Лапушкин до сих пор си­дит у себя на квартире, трясется. А он зря не станет трястись. Я его знаю.

А главное, все эти дни были, сами знаете, какие жаркие. Не только, скажем, крупное животное,— клоп и тот может по такой жаре взбеситься, если, ко­нечно, его на солнцепеке подержать.

А тут еще в газетах сообщают: по двадцать шесть животных ежедневно бесятся.

Тут действительно сдрейфишь.

А мы, для примеру, у ворот стояли. Разговаривали.

Стоим у ворот, разговариваем насчет бешенства и вдруг видим — по нашей стороне, задрав хвост, соба­ка дует.

Конечно, она довольно спокойно бежит. По виду нипочем не скажешь, что она бешеная. Хвостишко у ней торчит, и слюны пока не видать. Только что рот у ней подозрительно закрыт и глаза открыты.

В таком виде и бежит.

Добегла она до члена правления. Член правления, конечно, ее палкой.

Ляпнул ее по башке палкой. Видим — собака фор­менно бешеная. Хвост у ней после удара обмяк, кни­зу висит. И вообще начала она на нас кидаться. Хотя слюны пока не показывает.

Начала она кидаться, а дворник Володин не рас­терялся, вооружился камушком и тяпнул ее по башке.

Тяпнул ее по башке. Глядим — все признаки нали­цо. Рот раскрыт. Слюна вышибает. Хвост колбасой. И вообще накидывается.

Член правления кричит: — Спасайся, робя! Бешеная...

Бросились мы кто куда. А дворник Володин в сви­сток начал свистеть.

Тут кругом на улице рев поднялся. Крики. Сума­тоха.

Тут постовой бежит. Револьверы вынимает.

— Где тут,— кричит,— ребятишки, бешеная соба­ка? Сейчас мы ее уконтрапупим! .

Поднялась тут стрельба. Член правления из окон своей квартиры командует, куда стрелять и куда про­хожим бежать.

Вскоре, конечно, застрелили собачку. Только ее застрелили, вдруг хозяин ее бежит. Он в подвале сидел, спасался от выстрелов.

— Да что вы,— говорит,— черти, нормальных со­бак кончаете? Совершенно,— говорит,— нормальную собаку уконтрапупили.

— Брось,— говорим,— братишка! Какая нормаль­ная, если она кидается.

А он говорит: — Трех нормальных собак у меня в короткое вре­мя прикончили. Это же,— говорит,— прямо немысли­мо! Нет ли,— говорит,— в таком случае свободной квартирки в вашем доме? — Нету, — говорим,— дядя.

А он взял свою Жучку на плечи и пошел. Вот чудак-то! 1926
    13.01.2017 18:17
    0 | 1

  • Homosapiens 
    красивая чертовка
    13.01.2017 18:44
    0 | 1

  • Valter 
    Совсем некстати лиса встретила каратиста))))
    13.01.2017 20:45
    0 | 0

  • Алексей Владимирович 
    тихо в лесу только не спит лиса
    13.01.2017 21:02
    0 | 1

  • Dobry кrtek 
    "Женщина вела себя странно: она выбежала из-за машины и вдруг кинулась на прохожего мужчину. Тот её пнул, и женщина упало в обморок. Потом она очнулась и, с криком: Помогите!, пошла к мужчине. Её испугали, замахнувшись палкой, и женщина опять спряталась за машину." Примерный сценарий поведения граждан в случае просьбы о помощи со стороны неизвестной гражданки.
    13.01.2017 21:07
    0 | 0

  • TvereZ 
    Раньше, в советские времена, была "буферная" популяция бродячих собак - которую, с одной стороны, отстреливали (да, зоофилы, о̲т̲с̲т̲р̲е̲л̲и̲в̲а̲л̲и̲!) в городе, а с другой стороны отстреливали (ну вы поняли, да? ))) в охотугодьях. И прорваться через этот буфер бешеному неадекватному жывтоне было почти нереально. А сейчас, с распространением с̶р̶а̶н̶о̶г̶о̶ ̶"̶г̶у̶м̶а̶н̶и̶з̶ь̶м̶а̶"̶ блошариков прячут по приютам от производителей шавермы, и бешеные животные невозбранно добегают до населенных пунктов и фотографов. 
Может, пора организовывать санитарные барьеры из зоофилов? )))
    13.01.2017 21:16
    0 | 1

  • Melodica007 
    Так..наступил год огненного лиса. Какой год, такая и лиса.
    13.01.2017 22:50
    0 | 0
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