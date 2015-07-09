В один из дворов Твери забежала лиса: животное кидалось на прохожих, а потом спряталось под машину

Окровавленное дикое животное появилось в одном из дворов на улице Севастьянова в Твери 12 января. Голова лисы была в крови, а хвост облез. Подробности ТИА рассказала очевидица. Она увидела, как женщина с подростком бегают по двору и что-то ищут:

- Я подумала, может, животное потеряли, и предложила помощь. Соседка мне ответила, что во дворе бегает лиса, которую увидел из окна сын.

Лиса вела себя странно: она выбежала из-под машины и вдруг кинулась на прохожего мужчину. Тот её пнул, и животное упало в обморок. Потом лиса очнулась и, оскалившись, пошла на женщину. Лису испугали, замахнувшись палкой, и животное спряталось под машину.

Женщины обзвонили ветклиники города, МЧС и даже полицию. Через полчаса приехали сотрудники горветполиклинники, убили лису, упаковали и увезли на исследование вируса бешенства.

- А ещё нам посоветовали молиться, чтобы у неё бешенства не обнаружили, - рассказала очевидец.

Анализы на вирус бешенства будут готовы в ближайшие несколько дней.