Жителей Тверской области в Татьянин день приглашают в Торжок, где научат ткать и гадать

25 января в городе Торжок Тверской области Всероссийский историко-этнографический музей проведет интерактивно-развлекательную программу «Татьянин день». Как сообщают организаторы, гости смогут узнать об истории возникновения и празднования Татьяниного дня, попробовать свои силы в рукоделии, а именно – научиться ткать и вышивать. Также можно будет побывать в «таинственной» комнате, чтобы принять участие в гаданиях. Посетителей радушно встретит хозяйка праздника - Татьяна-Разумница. Именинницы Татьяны - будут в этот день в особом почете, для них вход бесплатный.

Начало в 14:00. Телефоны для справок и предварительной записи: 8 905 601 43 60. Адрес: Торжок, ул. Луначарского, д.21.