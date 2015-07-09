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Жителей Тверской области в Татьянин день приглашают в Торжок, где научат ткать и гадать

13 Января 2017 14:48
Автор: TIA

25 января в городе Торжок Тверской области Всероссийский историко-этнографический музей проведет интерактивно-развлекательную программу «Татьянин день». Как сообщают организаторы, гости смогут узнать об истории возникновения и празднования Татьяниного дня, попробовать свои силы в рукоделии, а именно – научиться ткать и вышивать. Также можно будет побывать в «таинственной» комнате, чтобы принять участие в гаданиях. Посетителей радушно встретит хозяйка праздника - Татьяна-Разумница. Именинницы Татьяны - будут в этот день в особом почете, для них вход бесплатный.

Начало в 14:00. Телефоны для справок и предварительной записи: 8 905 601 43 60. Адрес: Торжок, ул. Луначарского, д.21.

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Метки: татьянин день 25 января торжок всероссийский историко-этнографический музей
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Комментарии (4)

  • Krestvozdvidgenskii 
    Может я не любитель музеев деревянных заборов и липовых оберегов, не знаю. Не нравится мне ваш Торжок, с музеями переборщили в расчете на любителя-дурака, который и в Твери, от нечего делать, может сходить в музей козла. Один раз съездишь, больше уже не захочется, никакими гаданиями не  заманите. Ваш контингент - пациенты из Митино, 65-85-ти лет от роду. Им там скучно, вот и ездят по вашим музеям, чтоб скоротать время до вечера. А вечером там дискотека "Для тех, кому за 80". Такого я отродясь нигде не видел.
    13.01.2017 15:46
    1 | 2

  • Krestvozdvidgenskii 
    Знакомый врач предупредил, чтоб не ходил к ним на дискотеку, там беззубые бабки на мужиков западают, - у них это возрастное, последний шанс. И говорят, рыбалка в Торжке совсем хреновая - что летом, что зимою, за целый день можно поймать от силы пару ершей. 
Единственное, летом грибов всегда море, куда не пойдешь - они везде
    13.01.2017 15:52
    0 | 2

  • horton 
    Жаль, что не Татьяна, а так бы съездила, погадала... остальное не актуально....)
    13.01.2017 20:12
    0 | 0

    • Krestvozdvidgenskii 
      На суженного? на удачу в делах? на деньги? на порчу завистников и врагов? на разлучницу? В любое время приезжайте в Торжок, любой каприз за ваши деньги. Остальное не актуально.
      14.01.2017 06:23
      1 | 2
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