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Тверскую область засыпет снегом

13 Января 2017 13:59
Автор: TIA

Как сообщает Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 14 января, ночью 15 января в отдельных районах Тверской области  ожидается сильный снег, усиление юго-восточного и южного ветра 7до -12 м/сек. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Кроме того, 15 января к нам придёт оттепель: температура воздуха поднимется до 0 градусов. Дальше начнёт постепенно понижаться: в понедельник до - 9, во вторник до -13 градусов.

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Метки: снегопады прогноз погоды оттепель погода в твери погода в тверской области
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Комментарии (5)

  • oxion 
    Оч хорошо. :)
    13.01.2017 14:40
    0 | 8

  • Nyuta 
    Снеговиков будем лепить!!!
    Прикрепленные изображения:
    13.01.2017 14:54
    0 | 2

  • BARBAdos 
    ТИА пошлите эту новость на и-мэйл Огонькова, а то он опять не в кусах будет, что дороги чистить надо...
    13.01.2017 15:15
    0 | 22

    • ChsZ 
      НЕТ! Так делать не надо. 

Иначе как потом после снегопада будет объяснить, что город не чищен? А так всегда есть стандартная фраза "снег пошел внезапно, снега выпало аномально много, вся техника работает в усиленном режиме".
      13.01.2017 15:37
      0 | 10

  • Судья 
    Ура)))
    13.01.2017 16:19
    0 | 3
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