Тверскую область засыпет снегом

Как сообщает Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 14 января, ночью 15 января в отдельных районах Тверской области ожидается сильный снег, усиление юго-восточного и южного ветра 7до -12 м/сек. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Кроме того, 15 января к нам придёт оттепель: температура воздуха поднимется до 0 градусов. Дальше начнёт постепенно понижаться: в понедельник до - 9, во вторник до -13 градусов.