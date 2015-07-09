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В Тверской области поселения передают полномочия по теплоснабжению на уровень районов

В Тверской области поселения передают полномочия по теплоснабжению на уровень районов - ТИА
13 Января 2017 13:42
Автор: TIA

13 января губернатор Тверской области Игорь Руденя провел совещание по передаче полномочий по теплоснабжению с уровня сельских поселений на районный. Этот процесс в регионе уже начался. На сегодня полномочия по теплоснабжению передали 37 сельских поселений в 11 районах и 8 городских поселений (Сандово, Селижарово, Сонково, Максатиха, Бологое, Кувшиново, Нелидово, Торопец).

Своими силами по-прежнему справляются 33 городских и 80 сельских поселений.

Необходимость передачи этих функций на уровень района связана с отсутствием профессиональных, материально-технических, финансовых ресурсов поселений.

- По ряду объективных и субъективных причин качество отопления не может быть обеспечено на должном уровне во многих удаленных территориях, поэтому ситуацию надо менять. Централизация данных функций позволит более эффективно решать вопросы теплоснабжения, обеспечить надежность и повысить качество услуг, - пояснил Игорь Руденя.

Как было отмечено на совещании, это также даст возможность стабилизировать ситуацию с оплатой за потребленные энергоресурсы.

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Метки: теплоснабжение в поселениях теплоснабжение в районах
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Комментарии (6)

  • ChsZ 
    Стоит отметить, что на районном уровне так же отсутствуют "профессиональные и материально-технические ресурсы". Это явно доказывает пример Твери, где чуть ли не еженедельно происходят коммунальные катастрофы. Чего уж говорить о нищих районах.

Каким-то чудом им пока удается держаться, хотя нет-нет, да где-то бывает, что прорвет. Последствия там, обычно, ликвидируют еще дольше, чем в Твери.

Что это в итоге даст? Следственному комитету будет проще проводить проверки по факту происшествий? Не придется ездить в села?
    13.01.2017 14:32
    0 | 7

    • Житель подземелья 
      Пример Твери доказывает только одно: если своевременно не производить ремонт и замену труб, а только собирать с населения и предприятий бабло и выводить его в оффшоры, то в конце концов система придет к состоянию, близкому к краху. Уровень компетентности технических специалистов тут вообще не при чем. Они в отсутствие денег новые трубы из воздуха не материализуют.
      13.01.2017 17:17
      0 | 4

  • ilich 
    Вообще то, это пошлый перевод финансовых потоков и не более того.
Обслуживать сети эффективнее не получится, а вот красть станет легче.
    13.01.2017 14:42
    0 | 6

    • MikeH 
      Плюсанул, про московскую больницу напомнило.
      13.01.2017 16:57
      0 | 3

  • Житель подземелья 
    А на русский перевести слабо? Какие конкретно меры приняты и что это даст? Ремонтные бригады из райцентров будут ездить в случае аварий по поселениям что ли? Так в райцентрах с этим делом тоже так себе, там со спецами вообще туговато, оплата маленькая, все свалить стараются. Ну с финансовыми потоками проще: сделаем головное предприятие "Район-какой-тотам-тепло" а остальные сделаем филиалами, тут все просто.
    13.01.2017 16:36
    0 | 4

  • mednoe521 
    Хрен редьки не слаще! Начальники и власти меняются, а школа медновская (средняя) как мёрзла каждую зиму уже много, много лет, так и мёрзнет! Сегодня в классе было +13!! Это почти "норма"....
    13.01.2017 19:23
    0 | 3
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