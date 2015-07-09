В Тверской области поселения передают полномочия по теплоснабжению на уровень районов

13 января губернатор Тверской области Игорь Руденя провел совещание по передаче полномочий по теплоснабжению с уровня сельских поселений на районный. Этот процесс в регионе уже начался. На сегодня полномочия по теплоснабжению передали 37 сельских поселений в 11 районах и 8 городских поселений (Сандово, Селижарово, Сонково, Максатиха, Бологое, Кувшиново, Нелидово, Торопец).

Своими силами по-прежнему справляются 33 городских и 80 сельских поселений.

Необходимость передачи этих функций на уровень района связана с отсутствием профессиональных, материально-технических, финансовых ресурсов поселений.

- По ряду объективных и субъективных причин качество отопления не может быть обеспечено на должном уровне во многих удаленных территориях, поэтому ситуацию надо менять. Централизация данных функций позволит более эффективно решать вопросы теплоснабжения, обеспечить надежность и повысить качество услуг, - пояснил Игорь Руденя.

Как было отмечено на совещании, это также даст возможность стабилизировать ситуацию с оплатой за потребленные энергоресурсы.