Похороны артиста Александра Штуко из Твери, погибшего в авиакатастрофе Ту-154, пройдут 16 января

Об этом сообщила его сестра Эмма Штуко. Прощание с погибшим музыкантом состоится 16 января на Федеральном военном кладбище в городе Мытищи в 13.30. Сестра просит всех, кто приедет попрощаться с братом и останется на поминках, написать ей. Поминки Александра Штуко пройдут в одном из кафе в Мытищах.

На сегодняшний день опознаны тела более 70 погибших в катастрофе. Фрагмент тела Александра Штуко, соответствующий ДНК мамы на 50 %, был найден в начале января.

По словам сестры, опознать лично родственникам Александра не дали:

- Там нечего опознавать. Нашли один фрагмент мягких тканей размеров 12х13 см и 2 см толщиной.

Трагедия с Ту-154 случилась рано утром 25 декабря. Самолёт потерпел крушение недалеко от Сочи. Вместе с Александром Штуко в военном транспортнике находились 8 членов экипажа и 84 пассажира - главным образом артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также девять журналистов центральных телеканалов, известный доктор Елизавета Глинка.

О том, каким был брат и о чем мечтал, ТИА рассказала Эмма.