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Похороны артиста Александра Штуко из Твери, погибшего в авиакатастрофе Ту-154, пройдут 16 января

Похороны артиста Александра Штуко из Твери, погибшего в авиакатастрофе Ту-154, пройдут 16 января - ТИА
13 Января 2017 13:39
Автор: TIA

Об этом сообщила его сестра Эмма Штуко. Прощание с погибшим музыкантом состоится 16 января на Федеральном военном кладбище в городе Мытищи в 13.30. Сестра просит всех, кто приедет попрощаться с братом и останется на поминках, написать ей. Поминки Александра Штуко пройдут в одном из кафе в Мытищах. 

На сегодняшний день опознаны тела более 70 погибших в катастрофе. Фрагмент тела Александра Штуко, соответствующий ДНК мамы на 50 %, был найден в начале января. 

По словам сестры, опознать лично родственникам Александра не дали:

- Там нечего опознавать. Нашли один фрагмент мягких тканей размеров 12х13 см и 2 см толщиной.

Трагедия с Ту-154 случилась рано утром 25 декабря. Самолёт потерпел крушение недалеко от Сочи. Вместе с Александром Штуко в военном транспортнике находились 8 членов экипажа и 84 пассажира - главным образом артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также девять журналистов центральных телеканалов, известный доктор Елизавета Глинка.  

О том, каким был брат и о чем мечтал, ТИА рассказала Эмма.

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Метки: александр штуко авиакатастрофа ту 154 похороны александра штуко
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Комментарии (5)

  • Dobry кrtek 
    И после такой фрагментации человеческих тел нам продолжают сообщать о невозможности теракта либо взрыва некоего груза  на борту самолёта...
    13.01.2017 19:45
    0 | 10

    • UnCle 
      Чему удивляться, на центральных российских медиа ресурсах вообще запретили комментирование статей по этой теме. Хоронить будут пустые и закрытые гробы, тел никто не увидит, избранным возможно разрешат забрать тела за не разглашение.
      13.01.2017 20:39
      0 | 6

  • Valter 
    Жить хорошо, только жаль, что жизнь коротка!
    13.01.2017 20:24
    0 | 3

  • vo-vam 
    Я что-то не пойму, хоронят этот единственный фрагмент?
    14.01.2017 02:25
    0 | 3

    • kiolan 
      это так важно в данной ситуации?
      14.01.2017 08:33
      0 | 0
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