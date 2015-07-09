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Два приятеля, которые забили молотком знакомую продавщицу магазина, отправятся в тюрьму и заплатят миллион штрафа

13 Января 2017 11:51
Автор: TIA

Один товарищ забивал несчастную молотком, другой стоял настороже у магазина.

Установлено, что вечером 19 февраля 2016 года житель Андреаполя Алексей Миронов решил напасть на его знакомую продавщицу, похитить из магазина, в котором она работала, деньги, и убить женщину. Мужчина, как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, испытывал материальные трудности.

Понимая, что совершить задуманное одному ему не под силу, он предложил поучаствовать в убийстве и нападении своему приятелю Александру Лысенкову. Последний должен был помочь другу замести следы после убийства. На том приятели и договорились.

С 19 по 20 февраля Миронов зашел в магазин и ударил знакомую продавщицу по голове молотком. После того, как женщина упала, он нанёс ей ещё 18 ударов по голове. Приятель-соучастник в это время стоял «на стрёме» у магазина. Продавщица скончалась на месте – убийца переломал ей кости свода черепа.

После убийства приятели унесли из магазина ящик-кассу и 34 тысяч 937 рублей. Распорядились добычей они по своему усмотрению.

Следователи установили, что неподалеку от магазина расположена квартира одного из подсудимых, который в вечер совершения преступления распивал спиртное вместе со своим товарищем. 

Доказательства, собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ СК Российской Федерации по Тверской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора Алексею Миронову и Александру Лысенкову. Они признаны судом виновными в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, убийстве и пособничестве в убийстве, сопряженными с разбоем («в» ч. 4 ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 5 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Приговором суда Алексею Миронову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 500 тысяч рублей. Александру Лысенкову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 500 тысяч рублей.

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Метки: убийство продавщицы в андреаполе. приговор убийцам колония строгого режима су ск рф по тверской области
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Комментарии (3)

  • antiER 
    Мужчина испытывал материальные трудности... А сейчас не испытывает? Как такие штрафы можно выплатить?
    13.01.2017 12:35
    0 | 3

  • horton 
    Слова "приятель" и "товарищ" в данном контексте "режут глаз"...
    13.01.2017 12:42
    0 | 5

    • TvereZ 
      да-да, пора Вернуться К Истокам и называть их как у Классика: 

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На этот раз Протокол подарил потомкам "Сказание о Ранее Судимом и Нигде Не Работающем".
     Сказаний было много, да все на один лад: сидели два друга-богатыря. Ранее Судимый да Нигде Не Работающий, за богатым пиром, и вышел промеж них спор, богатырская разборочка. Хватил Ранее Судимый друга своего вострым булатным ножом, а наутро ничегошеньки не помнил. Потащили к судье победителя, там ему и срок поют.
     Менялись только места действия, само же оно повторялось с непонятной, пугающей силой. В некоторых сказаниях, впрочем, одолевал Нигде Не Работающий. Иногда причиной ссоры являлась красная девка по имени Сожительница Последнего, чаще же всего оставалось непонятным, чего эти придурки не поделили.
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)))
      13.01.2017 21:48
      0 | 1
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