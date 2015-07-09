Два приятеля, которые забили молотком знакомую продавщицу магазина, отправятся в тюрьму и заплатят миллион штрафа

Один товарищ забивал несчастную молотком, другой стоял настороже у магазина.

Установлено, что вечером 19 февраля 2016 года житель Андреаполя Алексей Миронов решил напасть на его знакомую продавщицу, похитить из магазина, в котором она работала, деньги, и убить женщину. Мужчина, как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, испытывал материальные трудности.

Понимая, что совершить задуманное одному ему не под силу, он предложил поучаствовать в убийстве и нападении своему приятелю Александру Лысенкову. Последний должен был помочь другу замести следы после убийства. На том приятели и договорились.

С 19 по 20 февраля Миронов зашел в магазин и ударил знакомую продавщицу по голове молотком. После того, как женщина упала, он нанёс ей ещё 18 ударов по голове. Приятель-соучастник в это время стоял «на стрёме» у магазина. Продавщица скончалась на месте – убийца переломал ей кости свода черепа.

После убийства приятели унесли из магазина ящик-кассу и 34 тысяч 937 рублей. Распорядились добычей они по своему усмотрению.

Следователи установили, что неподалеку от магазина расположена квартира одного из подсудимых, который в вечер совершения преступления распивал спиртное вместе со своим товарищем.

Доказательства, собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ СК Российской Федерации по Тверской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора Алексею Миронову и Александру Лысенкову. Они признаны судом виновными в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, убийстве и пособничестве в убийстве, сопряженными с разбоем («в» ч. 4 ст. 162, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 5 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Приговором суда Алексею Миронову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 500 тысяч рублей. Александру Лысенкову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 500 тысяч рублей.