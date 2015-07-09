tvernews.ru
14 января Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери маршрутка сбила женщину: пешеход и водитель мирно разошлись

13 Января 2017 11:07
Автор: TIA

Видео

12 декабря в Твери произошло ДТП на проспекте Ленина, которое не попало в официальную сводку происшествий. На проспекте Ленина, на перекрёстке, в 15:48 (если верить показаниям наружной видеокамеры) маршрутное такси ПАЗ сбило женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора.

Несмотря на то, что удар был весьма ощутимый и пешеход упала, далее она как ни в чём не бывало встала, подняла сумки и пакет и пошла своей дорогой.

Водитель маршрутки выскочил, подобрал забытый пакет, окликнули женщину и...отпустил её, очевидно, не желая оформлять ДТП. 

Автор видео - Денис Кульпин.

Видео по теме

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: дтп в твери дтп с пешеходом сбили пешехода сбили женщину происшествие в твери маршрутка сбила пешехода
Смотрите также:
Комментарии (12)

  • bae99 
    Грешно, но ЗЧМТ ей не помешает.
    13.01.2017 11:40
    0 | 9

  • djvo 
    Этот перекресток претендует на призовое место по аварийности
    13.01.2017 11:44
    0 | 11

  • BARBAdos 
    ну что сказать - встретились два идиота, одна на светофор не смотрит, другой на дорогу. Хорошо хоть без жертв и разрушений...
    13.01.2017 11:45
    0 | 16

    • Vargas 
      И поворачивает по траектории с выездом на встречную полосу.
      13.01.2017 15:19
      0 | 7

  • ksuha1797 
    это россия здесь все проще
    13.01.2017 11:47
    2 | 3

  • Ufthang 
    Зря он так. Завтра может выясниться что тетя получила серьезную травму и дело приобретет совсем другой оборот.
    13.01.2017 11:48
    0 | 10

  • bublik 
    как красный человечек? ведь зелёный же кружочек. наверно светофор сломался. и похиляла с кутулями.
    13.01.2017 11:54
    0 | 4

  • horton 
    Я вижу, что бабуля уронила не пакет, а пачку газет... Почтальонка такая к̶р̶е̶п̶к̶а̶я̶ смелая?
    13.01.2017 12:44
    0 | 4

  • ДеД 
    Это она сгоряча....
    13.01.2017 15:01
    0 | 3

  • pitj 
    Хотел бы поинтересоваться мнением:
Есть ли в действиях водителя автобуса признаки нарушения п. 13.1 ПДД РФ :
ПДД РФ, 13. Проезд перекрестков 
13.1. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.
??
    13.01.2017 19:45
    0 | 1

    • Elena (http://vk.com/id266627938) 
      если бы был тяжкий вред здоровью, тогда бы водителю приписали напушение пдд 1.3, 1.5, 13.1 и на основании ГК 1079 наказалии бы водителя  по УК 264, это устоявшаяся практика
но в данном случае этого нет, поэтому дело административное, в этом случае стороны равноправны
      14.01.2017 04:37
      0 | 0

  • Valter 
    Мне показалось, что водитель поддал газкУ, когда увидел это чучело с пакетами, очень похожую на его тещу))))
    13.01.2017 20:54
    1 | 3
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Партийцы поздравили ветеранов войны и труда со Старым Новым годом

2017-01-13 17:16
126

СМИ: Чиновников обязали отчитываться о своих записях в социальных сетях

2017-01-12 16:46
120

Будьте внимательны!

2017-01-13 10:28
78

В Твери существует островок иностранной жизни

2017-01-10 09:08
68

100%-ная морщинистость, себорейный дерматит и кредит на лечение: как корреспондент ТИА посетила назойливый центр красоты

2017-01-11 13:52
66

Проект въезда в Тверь готов и инсталлирован, и никаких козлов не надо

2017-01-08 22:04
57

Дмитрий Зеленин был замечен в Куршевеле на вечеринке Михаила Прохорова

2017-01-11 17:08
55

В Твери молодой человек на снегу написал трогательное послание

2017-01-10 22:51
52

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100