В Твери маршрутка сбила женщину: пешеход и водитель мирно разошлись

12 декабря в Твери произошло ДТП на проспекте Ленина, которое не попало в официальную сводку происшествий. На проспекте Ленина, на перекрёстке, в 15:48 (если верить показаниям наружной видеокамеры) маршрутное такси ПАЗ сбило женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора.

Несмотря на то, что удар был весьма ощутимый и пешеход упала, далее она как ни в чём не бывало встала, подняла сумки и пакет и пошла своей дорогой.

Водитель маршрутки выскочил, подобрал забытый пакет, окликнули женщину и...отпустил её, очевидно, не желая оформлять ДТП.

Автор видео - Денис Кульпин.