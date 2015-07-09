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В тверской гимназии №6 ликвидировали вторую смену

13 Января 2017 10:51
Автор: TIA

Фоторепортаж

С начала третьей четверти 1 и 2 классы 6-ой гимназии Твери стали заниматься в отремонтированном здании дополнительного корпуса. Таким образом, в учебном заведении удалось ликвидировать вторую смену.

Ремонт неиспользуемого здания для гимназии был единственный способ перевести всех учащихся в первую смену. Поменять пришлось практически всё: кровлю, окна, двери, коммуникации и т.д. Теперь это здание адаптировано для обучения детей начальных классов, здесь есть раздевалки, туалеты и, самое главное, кабинеты со всей необходимой мебелью и оборудованием. К слову, одноместные парты с регулируемой высотой и наклоном вызвали самые яркие эмоции у детей.

- Здесь очень удобно, место для ручки специальное, - поделилась впечатлениями ученица 2а класса Агния Курова. - А ещё хорошо учиться в первую смену, потому что так я могу ходить на английский к моей любимой учительнице.

Что касается родителей, то у них - свои причины радоваться переводу в первую смену обучения.

- Во второй смене день получается как бы разорванным, сложно совмещать учёбу с дополнительными занятиями, - рассказала Марина Меденникова. - Да и усваивают ребята информацию лучше в первой половине дня.

Правда, есть и свои нюансы. Поскольку кабинеты для 1 и 2 классов расположены в отдельном здании, на обед им приходится ходить в основное здание. Специально для этого предусмотрена большая перемена в 40 минут. Детей ведёт в буфет преподаватель. Для всех классов такие перемены начинаются с небольшой разницей по времени, чтобы все ребята могли с комфортом пообедать.

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Метки: гимназия 6 вторая смена в школах 6 гимназия
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Комментарии (6)

  • below 
    Когда же отменят вторую смену в 43 школе? и шестидневку тоже (
    13.01.2017 11:13
    0 | 1

  • bublik 
    прочитав заголовок, представился взвод фашистских автоматчиков. можно как-то не шокировать анонсами?
    13.01.2017 11:50
    2 | 3

    • TvereZ 
      А я, напротив, уже понадеялся, что нашлись у кого-то помидоры выпилить хоть какую-то часть расплодившейся  без меры школоты.... )))

Да, к слову - я бы запретил заведениям под табличками "гимназия", "колледж", "академия" и т.п. выдавать дипломы и свидетельства гос. образца. 
Только "школа", "училище", "техникум", "институт"... )))
      13.01.2017 19:12
      0 | 0

  • Ognennaja_Feja 
    Эт хорошо, теперь взвод дорогих автомобилей будет парковаться у гимназии на правой полосе и Тьмацком мосту не четыре раза в день, а два...
    13.01.2017 11:57
    1 | 7

  • MorS 
    Опять? В прошлом году уже хвастались
https://tvernews.ru/news/217673/
    13.01.2017 13:04
    0 | 0

  • Jailbreak 
    Раньше в этом здании были уроки труда, помню мальчишками делали своими руками модели самолетов и много чего ещё. Конечно, "здание не использовалось", кому сейчас нужны умелые руки? Все хотят после школы в "органы" попасть...
    13.01.2017 13:39
    0 | 2
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