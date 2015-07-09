В тверской гимназии №6 ликвидировали вторую смену

С начала третьей четверти 1 и 2 классы 6-ой гимназии Твери стали заниматься в отремонтированном здании дополнительного корпуса. Таким образом, в учебном заведении удалось ликвидировать вторую смену.

Ремонт неиспользуемого здания для гимназии был единственный способ перевести всех учащихся в первую смену. Поменять пришлось практически всё: кровлю, окна, двери, коммуникации и т.д. Теперь это здание адаптировано для обучения детей начальных классов, здесь есть раздевалки, туалеты и, самое главное, кабинеты со всей необходимой мебелью и оборудованием. К слову, одноместные парты с регулируемой высотой и наклоном вызвали самые яркие эмоции у детей.

- Здесь очень удобно, место для ручки специальное, - поделилась впечатлениями ученица 2а класса Агния Курова. - А ещё хорошо учиться в первую смену, потому что так я могу ходить на английский к моей любимой учительнице.

Что касается родителей, то у них - свои причины радоваться переводу в первую смену обучения.

- Во второй смене день получается как бы разорванным, сложно совмещать учёбу с дополнительными занятиями, - рассказала Марина Меденникова. - Да и усваивают ребята информацию лучше в первой половине дня.

Правда, есть и свои нюансы. Поскольку кабинеты для 1 и 2 классов расположены в отдельном здании, на обед им приходится ходить в основное здание. Специально для этого предусмотрена большая перемена в 40 минут. Детей ведёт в буфет преподаватель. Для всех классов такие перемены начинаются с небольшой разницей по времени, чтобы все ребята могли с комфортом пообедать.