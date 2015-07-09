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В Твери осудили банду наркоторговцев-рецидивистов

10 Января 2017 19:33
Автор: TIA

В Твери осудили банду наркоторговцев. В совокупности четверо ранее судимых преступников получили 69 лет колонии, сообщает пресс-служба Тверского областного суда. 

Следствие и суд установили, что четыре жителя Тверской области в 2016 году сбывали наркотические средства на территории Бологовского и Вышневолоцкого районов в особо крупном размере: лично, из рук в руки, и через «закладки», сообщая о них по телефону покупателям. 

Группа работала в условиях строгой конспирации: преступники регулярно меняли sim-карты, использовали для обналичивания средств банковские карты, оформленные на подставных лиц, в телефонных разговорах использовали условную терминологию и цыганский язык. Они постоянно совершенствовались и использовали всё новые изощрённые методы. Наркоторговля приносила стабильный финансовый доход, часть наркотиков преступники оставляли для личного употребления.

За незаконный сбыт организованной группой наркотических средств в особо крупном размере А.Б. и В. Б. было назначено наказание в виде 19 и 17 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Р. и А. получили 16 и 17 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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Метки: банда наркоторговцев тверской областной суд
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