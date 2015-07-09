Резервный фонд правительства Тверской области на 2017 год составит 180 млн рублей

В 2017 году резервный фонд правительства Тверской области вырос почти в 3,5 раза - с 53 до 180 млн. рублей. 10 января на заседании правительства был принят порядок использования ассигнований фонда, сообщает пресс-служба руководства региона.

Средства фонда могут быть использованы при аварийно-восстановительных и спасательных работах в случае чрезвычайных ситуаций, при проведении экстренных противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий. Также с их помощью можно оказать материальную поддержку людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, пострадавшим от стихийных бедствий, а также проводить внеплановые мероприятия.

Принятый сегоднянормативный акт детализирует случаи использования финансов резервного фонда. В нём по аналогии с федеральным законодательством конкретизирован перечень неотложных аварийно-восстановительных и спасательных работ, а также усовершенствован механизм распределения средств, что позволит осуществлять более четкий контроль за их расходованием.