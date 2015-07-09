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Резервный фонд правительства Тверской области на 2017 год составит 180 млн рублей

10 Января 2017 19:05
Автор: TIA

В 2017 году резервный фонд правительства Тверской области вырос почти в 3,5 раза - с 53 до 180 млн. рублей. 10 января на заседании правительства был принят порядок использования ассигнований фонда, сообщает пресс-служба руководства региона.

Средства фонда могут быть использованы при аварийно-восстановительных и спасательных работах в случае чрезвычайных ситуаций, при проведении экстренных противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий. Также с их помощью можно оказать материальную поддержку людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, пострадавшим от стихийных бедствий, а также проводить внеплановые мероприятия.

Принятый сегоднянормативный акт детализирует случаи использования финансов резервного фонда. В нём по аналогии с федеральным законодательством конкретизирован перечень неотложных аварийно-восстановительных и спасательных работ, а также усовершенствован механизм распределения средств, что позволит осуществлять более четкий контроль за их расходованием.

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Метки: резервный фонд правительства Тверской области
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Комментарии (1)

  • Krestvozdvidgenskii 
    Как во время-то. Говорят, в Южном в детском саду потолок обвалился. Молодые мамки борются со стихией. И на соседнем ресурсе сообщают, что кинозал на Рыбацкой кипятком затопило, и еще какое-то хранилище с шампанским, заготовленным для празднования дня прессы. Смешно так написали "посреди океана воды целое море шампанского".
    10.01.2017 19:26
    0 | 1
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