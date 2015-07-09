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Тверской театр драмы продолжает марафон "Доступный театр"

Тверской театр драмы продолжает марафон "Доступный театр" - ТИА
10 Января 2017 18:45
Автор: TIA

Тверской академический театр драмы продлил марафон "Доступный театр" на 2017 год. Напомним, «Доступный театр» позволяет зрителю раз в месяц приобрести билет на спектакль в любую точку зала на максимально выгодных условиях, что позволило привлечь в ряды театралов пенсионеров, студентов, школьников, социально незащищенные слои населения, а также многодетные семьи, компании друзей.

Проект стартовал в 2014 году и мгновенно стал востребован. Цена за билет в любую точку зала составляла 100 рублей, и в первый год театр по специальному билету посетили более 6300 зрителей. В 2016-м цена билета увеличилась до 200 рублей, но в рамках проекта театр посетили 10 200 зрителей.

В первый месяц 2017 года проект «Доступный театр» откроют сразу три спектакля.

12 января в 18:30 на Большой сцене - «Маскарад» М.Ю. Лермонтова (драма в четырёх действиях, с одним антрактом).

Арбенин, любя молодую жену Нину, пытается обрести свободу и независимость от светского общества. Но прошлое даёт о себе знать: на пути Арбенина встаёт Неизвестный, когда-то затаивший на главного героя злобу и яд. Таинственный враг, как дирижёр интриги, запутывает Арбенина в её паутину...

18 января в 18:30 на Большой сцене - «Варвары» М. Горького (драма в трёх актах и с двумя антрактами).

Типовую жизнь провинциального городка Верхополье нарушает приезд строителей железной дороги - Черкуна и Цыганова. Этим очень недоволен Редозубов – городской голова, постепенно теряющий патриархальную власть в городе. Равнодушие к человеческой жизни, моральная деградация, пьянства и гуляния – кажется, что инженеры приехали не создавать, а разрушать. На сцене с появлением «цивилизованных варваров» разворачиваются любовные многоугольники, счастье и ненависть, дружба и предательство, обман и борьба за истину.

19 января в 18:30 - «Не всё коту масленица» А.Н. Островского (сцены из московской жизни с песнями, частушками, романсами и одним антрактом).

Что предпочтёт молодая красавица Агния: расчёт или бедную любовь? И как поступить вдове Дарье Кругловой: поддаться искушению богатством или отдать право выбора своей дочери? Поразительно, как современна история, которой больше 140 лет.

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Метки: тверской академический театр драмы доступный театр
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