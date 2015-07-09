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В берёзовой роще в микрорайоне "Юность" появится полноценный парк

В берёзовой роще в микрорайоне "Юность" появится полноценный парк - ТИА
10 Января 2017 17:52
Автор: TIA

Совместные усилия активистов Общественной организации «Инициатива – Общее дело», местных жителей и депутатов Тверской городской Думы позволили дать жизнь проекту по благоустройству берёзовой рощи на улице Артюхиной в микрорайоне "Юность": вскоре там появится полноценный парк.

Проект создания парка был представлен на Фестивале социальных проектов в Тверском машиностроительном колледже ещё в апреле 2016 года и стал одним из самых ярких. В роще появятся пешеходные дорожки и площадки с твердым покрытием, скамейки для отдыха, урны для бытовых отходов рядом с каждой скамейкой и другие необходимые элементы. 

По словам инициатора создания парка Дмитрия Каталымова, этот проект и стал основой нового социального движения в Твери – общественной организации «Инициатива – Общее дело». Оно, в свою очередь, положило начало целому ряду больших проектов, которые принесли и будут приносить пользу тверскому региону.

Координатор проекта, член Совета организации «Инициатива – Общее дело» Сергей Большаков, заметил, что была проделана колоссальная работа на пути от задумки и до составления проектно-сметной документации: "Необходимо было учесть все пожелания жителей и учесть их в проекте при условии жесткой экономии бюджетных средств. Теперь предстоит самое сложное - воплотить все на деле".

Ранее Инициатива - Общее дело» проводила субботники в берёзовой роще в "Юности", направляла петиции и совместно с администрацией города участвовала в разработке проекта.

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Метки: инициатива - общее дело берёзовая роща в юности социальный проект
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Комментарии (6)

  • MikeH 
    Фигня какая-то. Задам всего один вопрос: кто будет содержать?
    10.01.2017 18:18
    0 | 1

  • ChsZ 
    А я задам второй вопрос - когда появится?
И каковы шансы, что это вообще произойдет?
А то в новости даже дата начала работ не указана, об окончании я уж молчу.
    10.01.2017 18:20
    0 | 1

  • AlexR69 
    Похоже не фигня, а реальность.
Для ДСК будут переданы еще 2 площадки под застройку.
"Зеленую" рощу они благоустроят, а вот две красные уйдут по застройку.
    Прикрепленные изображения:
    10.01.2017 18:21
    0 | 1

    • MikeH 
      "На тебе боже, что нам не гоже". 
За точечную застройку уже давно пора начать расстреливать: 
и тех, кто дает на это разрешения, и тех кто строит.
      10.01.2017 18:24
      0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Понравилось про"...при условии жесткой экономии бюджетных средств." Непохоже, чтобы депутатишки "жёстко экономили" 8 млн. бюджетных рублей. Ясен пень, не из своего же кармана "экономят".
    10.01.2017 18:22
    0 | 3

  • Leo-L 
    Я давно замечал, что даже при острой нехватке денег такие виды деятельности, как озеленение, благоустройство и проведение всяких общегородских праздников с салютами не сокращают. Чем-то удобен власть имущим этот вид расходов. А вот субсидирование чего-либо, индексация и иные соц расходы не интересны, их сокращают.
    10.01.2017 19:10
    0 | 1
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