В берёзовой роще в микрорайоне "Юность" появится полноценный парк

Совместные усилия активистов Общественной организации «Инициатива – Общее дело», местных жителей и депутатов Тверской городской Думы позволили дать жизнь проекту по благоустройству берёзовой рощи на улице Артюхиной в микрорайоне "Юность": вскоре там появится полноценный парк.

Проект создания парка был представлен на Фестивале социальных проектов в Тверском машиностроительном колледже ещё в апреле 2016 года и стал одним из самых ярких. В роще появятся пешеходные дорожки и площадки с твердым покрытием, скамейки для отдыха, урны для бытовых отходов рядом с каждой скамейкой и другие необходимые элементы.

По словам инициатора создания парка Дмитрия Каталымова, этот проект и стал основой нового социального движения в Твери – общественной организации «Инициатива – Общее дело». Оно, в свою очередь, положило начало целому ряду больших проектов, которые принесли и будут приносить пользу тверскому региону.

Координатор проекта, член Совета организации «Инициатива – Общее дело» Сергей Большаков, заметил, что была проделана колоссальная работа на пути от задумки и до составления проектно-сметной документации: "Необходимо было учесть все пожелания жителей и учесть их в проекте при условии жесткой экономии бюджетных средств. Теперь предстоит самое сложное - воплотить все на деле".

Ранее Инициатива - Общее дело» проводила субботники в берёзовой роще в "Юности", направляла петиции и совместно с администрацией города участвовала в разработке проекта.