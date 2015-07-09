Сельхозпредприятиям Тверской области помогут рассчитаться с долгами, спишут пени и штрафы

Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей Тверской области – стало основным вопросом обсуждения на заседании Правительства региона. Эта программа реализуется в регионе с 2002 года. За это время в ней приняли участие 232 предприятия, 73 из которых, выполнив все условия реструктуризации задолженности, смогли улучшить своё финансовое положение.

Губернатор Игорь Руденя заметил, что предприятиям агропромышленного комплекса нужно помогать и ни в коем случае не допускать их банкротства, потому что это ведет к весьма негативным последствиямю И не только в сфере АПК.

- Оно не всегда бывает объективным. И в частности у нас, к сожалению, банкротство используется как инструмент изменения собственника, установления контроля над активами. Это можно наблюдать не только в сфере сельского хозяйства, но и в сфере ЖКХ. В эти новогодние праздники хорошо работающее до этого предприятие МУП «Сахарово» попало в процедуру банкротства, и мы чуть за один день не угодили в техногенную катастрофу. Из четырех котлов котельной работал один. Что это такое?! Есть внешний управляющий, кредиторы, но нельзя же подвергать риску наших граждан!

Реструктуризация долгов и отсрочка платежей могут сохранить производство и создать новые рабочие места.

Благодаря программе финансового оздоровления сельскохозяйственных предприятий, общая сумма погашенных долгов составила порядка 140 млн рублей, а списанных штрафов — около 270 млн. Эти цифры озвучил Павел Мигулев, министр сельского хозяйства, выступая на Правительстве. Сейчас участников программы 29. Эти сельхозтоваропроизводители могут рассчитывать на реструктуризацию долгов по платежам в бюджеты всех уровней, списание пеней и штрафов, отсрочки и рассрочки, списание сумм основного долга и начисленных процентов.

Кстати, те, кто ранее вступил в эту программу, уточнил министр, полностью оздоровились, чего советуют и другим.

- 73 хозяйства полностью поправили свое финансовое положение, среди них есть очень успешные и прибыльные. Например, колхоз имени Чапаева в Весьегонском районе, Колхоз "Сознательный" в Зубцовском районе, АПК «Березино» и «Редкинская агропромышленная компания». Все они, пройдя через систему финансового оздоровления, сохранились.

Но хочу заметить, что реструктуризации подлежат многшие задолженности, за исключением налогов на доходы физических лиц, пенсионных отчислений и заработной платы – эти три позиции являются святыми, никаких отсрочек по ним не будет.

О результатах программы на своем личном примере рассказал Василий Цапков, председатель колхоза «Шошинское». Хозяйство существует с 1967 года. Во все времена за предприятием числились долги. В программу финансового оздоровления колхоз вступил в 2011 году с суммой долга в 300 тысяч рублей.

- Сумма долга небольшая, но ужасными были проценты, их сумма превышала долг в пять раз. При реструктуризации проценты нам простили и разрешили платить основную сумму в рассрочку. Это дало нам возможность выжить, стать рентабельными и работать с прибылью.

Чтобы и другие предприятия АПК вступали в программу, нужно о ней больше рассказывать. Игорь Руденя поручил Павлу Мигулёву и первому зампреду председателя Правительства Алексею Титову довести актуальную информацию и методические рекомендации к программе финансового оздоровления до глав всех муниципальных образований, чтобы те смогли составить списки предприятий, желающих принять в ней участие.