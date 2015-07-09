«Тверь Водоканал» завершил работы по устранению течи на бульваре Радищева

Аварийные бригады ООО «Тверь Водоканал» завершили ремонтные работы на месте течи на пересечении бульвара Радищева и Студенческого переулка. Причиной излива воды на поверхность стало повреждение из-за морозов пожарного гидранта в водопроводном колодце. На месте поврежденного рабочие установили новый гидрант.
Водоснабжение близлежащих домов было полностью восстановлено в 14.05.
|2017-01-04 18:28
|2017-01-08 22:04
|2017-01-10 09:08
|2017-01-07 20:58
|2017-01-09 12:17
|2017-01-07 14:33
|2017-01-09 17:12
|2017-01-05 16:41
Комментарии (0)Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.