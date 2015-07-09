«Тверь Водоканал» завершил работы по устранению течи на бульваре Радищева

Аварийные бригады ООО «Тверь Водоканал» завершили ремонтные работы на месте течи на пересечении бульвара Радищева и Студенческого переулка. Причиной излива воды на поверхность стало повреждение из-за морозов пожарного гидранта в водопроводном колодце. На месте поврежденного рабочие установили новый гидрант.

Водоснабжение близлежащих домов было полностью восстановлено в 14.05.