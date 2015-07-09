В Твери открылся самый большой каток, куда приходят покататься даже пенсионеры

10 января впервые за последние несколько лет на площади Славы в Твери снова заработал каток. Заливку начали ещё 9 января, а во вторник лёд уже смогли опробовать тверитяне, в числе которых и глава Центрального района Максим Чубуков.

– По собственным впечатлениям могу сказать, что лёд залит хорошо, - рассказал Максим Чубуков. – Я думаю, среди жителей города эта площадка станет популярной, тем более, что многие уже обращались с просьбами вернуть этот каток.

Некоторые посетители во время катания предавались ностальгии. Одна из них, Римма Куликова, рассказала, что раньше всегда приходила именно на эту ледовую площадку, и открытие катка после перерыва стало приятным сюрпризом.

– Как только этот каток залили – сразу привела сюда внучку, а вечером, когда наточу коньки, сама приду кататься. Мне хоть и 70 лет уже, но катаюсь каждый год – здесь возраст совсем не помеха, - рассказала Римма Куликова.

По размерам каток стал одним из самых больших в Твери: его площадь составляет около 3,5 тысяч кв.м. Есть у ледовой площадки и другие преимущества. Например – оформление. По периметру катка установлен деревянный бортик, в середине – новогодняя украшенная ель. Позднее сюда будут перевезены арт-объекты с «Рождественской ярмарки» – деревянные олень Айон и ёлка. Также рядом с катком установят один из ярмарочных домиков-ларьков, где будет организована продажа горячих напитков и еды. Каток будет освещён, будет работать музыкальное сопровождение.

Рядом с катком работает пункт проката. Стоимость катания: 80 руб. – дети, 100 руб. – взрослые. Время не ограничено, в перерывах между катанием можно погреться в тёплом шатре.

Прокат коньков (включая прокат льда): 100 руб. – дети, 150 руб. – взрослые.

Режим работы катка: с 10:00 до 22:00 (прокат коньков до 21:00).