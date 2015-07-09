tvernews.ru
10 января Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери открылся самый большой каток, куда приходят покататься даже пенсионеры

В Твери открылся самый большой каток, куда приходят покататься даже пенсионеры - ТИА
10 Января 2017 16:46
Автор: TIA

Фоторепортаж

10 января впервые за последние несколько лет на площади Славы в Твери снова заработал каток. Заливку начали ещё 9 января, а во вторник лёд уже смогли опробовать тверитяне, в числе которых и глава Центрального района Максим Чубуков.

– По собственным впечатлениям могу сказать, что лёд залит хорошо, - рассказал Максим Чубуков. – Я думаю, среди жителей города эта площадка станет популярной, тем более, что многие уже обращались с просьбами вернуть этот каток.

Некоторые посетители во время катания предавались ностальгии. Одна из них, Римма Куликова, рассказала, что раньше всегда приходила именно на эту ледовую площадку, и открытие катка после перерыва стало приятным сюрпризом.

– Как только этот каток залили – сразу привела сюда внучку, а вечером, когда наточу коньки, сама приду кататься. Мне хоть и 70 лет уже, но катаюсь каждый год – здесь возраст совсем не помеха, - рассказала Римма Куликова.

По размерам каток стал одним из самых больших в Твери: его площадь составляет около 3,5 тысяч кв.м. Есть у ледовой площадки и другие преимущества. Например – оформление. По периметру катка установлен деревянный бортик, в середине – новогодняя украшенная ель. Позднее сюда будут перевезены арт-объекты с «Рождественской ярмарки» – деревянные олень Айон и ёлка. Также рядом с катком установят один из ярмарочных домиков-ларьков, где будет организована продажа горячих напитков и еды. Каток будет освещён, будет работать музыкальное сопровождение.

Рядом с катком работает пункт проката. Стоимость катания: 80 руб. – дети, 100 руб. – взрослые. Время не ограничено, в перерывах между катанием можно погреться в тёплом шатре.

Прокат коньков (включая прокат льда): 100 руб. – дети, 150 руб. – взрослые.

Режим работы катка: с 10:00 до 22:00 (прокат коньков до 21:00).

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: каток каток в твери катки в твери каток на площади славы прокат коньков
Смотрите также:
Комментарии (24)

  • Dobry кrtek 
    Без Чубукова каток не каток, ясен пень...
    10.01.2017 17:05
    1 | 3

    • kudimov 
      Крот, умеете кататься то? Навык остался?) Думаю, что у вас с Хортон неплохая пара бы получилась, если бы конечно сумели тройной аксель синхронно сделать и тулуп))
      10.01.2017 17:14
      0 | 5

      • Dobry кrtek 
        А то! Кудимов, знаете, что такое "хайгенки"?
        10.01.2017 17:17
        0 | 1

        • kudimov 
          Были. Но "спецы" удобнее в 100 раз)
          10.01.2017 17:18
          0 | 1

          • Dobry кrtek 
            А что лучше, "хайгенки" или "канадки"?
            10.01.2017 17:19
            0 | 1

            • kudimov 
              Я "канадки" не помню... Думаю, что то и то -  _овно)
              10.01.2017 17:21
              0 | 1

              • Dobry кrtek 
                О,как! Нос то задрал! Вот "канадки". Думаю, что "хайгенки"-это то же самое. Что интересно, поисковая система на запрос "хайгенки" ничего не выдаёт.
                Прикрепленные изображения:
                10.01.2017 17:24
                0 | 1

                • kudimov 
                  Жуть)) Сейчас дай попробовать прокатиться на них какому-нибудь юному активисту спортсмену, так далеко не уедет. А мы умудрялись и в хоккей играть. Я помню, что загиб крюка клюшки сам делал, отваривал потом загибал на батарее дома) Во дурдом был!)) Зато нескучно было.
                  10.01.2017 17:29
                  0 | 1

                  • Dobry кrtek 
                    Клюшку также хорошо было загибать между прутьями вертикальных опор, что были приварены к перилам в подъезде и состояли из двух тонких полос металла с небольшим расстоянием между ними. Крюк туда удачно влезал.) Необходимо было покрыть крюк стекловолокном с эпоксидкой. Изначально клюшки были фанера фанерой. Помню некоторые были выпилены из ДСП. Ужас, в общем!
                    10.01.2017 17:37
                    0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Кудимов, Вы на каких рассекали? Вариант 1 или 2?
    Прикрепленные изображения:
    10.01.2017 17:29
    0 | 2

    • kudimov 
      Вроде лет в 5 катался по варианту №2 ))
      10.01.2017 17:30
      0 | 2

      • horton 
        А у меня были оба варианта.
Второй - лет до 7-8, первый - все остальное время )))
        10.01.2017 17:36
        0 | 1

        • Dobry кrtek 
          До сих пор гоняете по льду?))
          10.01.2017 17:38
          0 | 0

          • horton 
            Гоняла, пока вмещалась в коньки 35-го размера (первый вариант)...)
Потом несколько раз уже в прокате брала. У меня же другие пристрастия. Помните? Кеды... Кудимов знает! )))
            10.01.2017 17:41
            0 | 0

            • Dobry кrtek 
              А помните, раньше коньки можно было взять в прокат? В Калинине были такие учреждения. Пылесосы, стиралки, велосипеды, даже телевизоры давали на время.) 
P.S. Не успел прочитать Ваше дополнение про прокат)))
              10.01.2017 17:45
              0 | 1

              • horton 
                Мне родители велосипед как-то брали в прокате. Орленок вроде.
А когда были студентами, брали в прокат холодильники ))
                10.01.2017 17:47
                0 | 0

                • Dobry кrtek 
                  Такой велик?
                  Прикрепленные изображения:
                  10.01.2017 17:51
                  0 | 2

                  • horton 
                    Не. Не такой. Зелёненький)))))
                    10.01.2017 18:16
                    0 | 0

                    • Dobry кrtek 
                      "...куда приходят покататься даже пенсионеры." Как Вы оцениваете данную фразу, тов. Хортон? Что пенсам уже нечего терять или, что каток их чем-либо привлекает?
                      10.01.2017 18:25
                      0 | 0

                      • horton 
                        Мне в любом случае как-то обидно за такую формулировку. Хоть я пока и не отношусь к этим уважаемым людям. Я про пенсионеров)))
                        10.01.2017 18:32
                        0 | 0

                        • Dobry кrtek 
                          Но относитесь к уважаемым! "Ты меня уважаешь. Я тебя уважаю. Мы с тобой уважаемые люди."
                          10.01.2017 18:36
                          0 | 0

                          • horton 
                            Со стороны виднее)
Моя подруга-одноклассница часто время на катке проводит. Молодёжи фору даст. И она - пенсионерка. )))
                            10.01.2017 18:42
                            0 | 0

          • Bazilio 
            Крот, ещё не все антресоли и кладовки разобрал?
            10.01.2017 17:42
            0 | 0

            • Dobry кrtek 
              До санок из люминия пока не добрался.
              10.01.2017 17:47
              0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Россияне подписывают петицию о запрете фильма "Викинг" режиссёра Андрея Кравчука

2017-01-04 18:28
121

Проект въезда в Тверь готов и инсталлирован, и никаких козлов не надо

2017-01-08 22:04
56

В Твери существует островок иностранной жизни

2017-01-10 09:08
51

Горячая вода в Южном откладывается до завтра

2017-01-07 20:58
46

А как вы провели январские каникулы?

2017-01-09 12:17
45

В Южном завершились работы на котельной

2017-01-07 14:33
37

Окоченевший мужчина в 40-градусный мороз на трассе на коленях умолял о помощи водителей

2017-01-09 17:12
35

Как «Гетц» чуть не влип в историю

2017-01-05 16:41
34

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100