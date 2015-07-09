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В 2017 году тарифы на услуги ЖКХ в Твери вырастут всего лишь на 0,3%

В 2017 году тарифы на услуги ЖКХ в Твери вырастут всего лишь на 0,3% - ТИА
10 Января 2017 15:52
Автор: TIA

Жители Тверской области в 2017 году будут платить за услуги ЖКХ меньше, чем в большинстве других регионов России. Об этом сообщила Региональная энергетическая комиссия.  Более того, в каждом муниципальном образовании с 1 января стоимость всех коммунальных услуг останется на прежнем уровне, а в отдельных городах даже снизится. Например, совокупный коммунальный платеж станет меньше в Нелидове, Бежецке, Твери.

Теперь что касается повышения тарифов с 1 июля 2017 года. Ещё осенью прошлого года  Распоряжением правительства России за подписью председателя Дмитрия Медведева были прописаны новые повышающие индексы платы за ЖКУ по всем субъектам страны. Эти индексы ограничивают максимально допустимый рост всех платежей граждан за коммунальные услуги в регионах, то есть РЭК примет новые тарифы, которые не могут вырасти больше, чем утвердило правительство РФ, но могут быть меньше. Тогда для Тверской области называли предельно допустимы рост тарифов в 3,4%.
 
Однако, по сообщению РЭК, средний рост тарифов с 1 июля 2017 года в муниципалитетах тверского региона составит 1,9%. В Твери совокупный коммунальный платеж поднимется на 0,3 процента – это одно из самых низких значений по России.

Для сравнения: в Москве рост составил 7 %, в Санкт-Петербурге, Республике Саха и на Камчатке - 6 %, в Кемеровской области - 5,9 %, Волгоградской - 5,6 %, Свердловской - 5 %, в Орловской и Тамбовской - 3,4 и 3,7 % соответственно.

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Комментарии (14)

  • Dobry кrtek 
    В смысле, что с нищих уже и взять то нечего...
    10.01.2017 16:27
    0 | 7

  • VladislaV 
    Свет в том году был 3.88, теперь 4.50, +16%.
    10.01.2017 16:30
    0 | 9

    • ChsZ 
      А в среднем - всего 0.3%. Средняя температура по больнице, знаете ли.

Это нормально - в отчетах и докладах цифры всегда красивее, чем в квитанциях.
      10.01.2017 18:13
      0 | 1

  • VIRRA-EL_ 
    Да за такие услуги, при которых то трубы рвутся, то свет отключается, нам, по хорошему, наши оффшорщики еще и приплачивать бы должны.
    10.01.2017 16:33
    0 | 10

  • Судья 
    мне нравится что у них постоянно "всего лишь"
    10.01.2017 16:51
    0 | 7

  • kudimov 
    Я даже больше скажу, что и до июня 2018 они тоже не шибко вырастут (выборы). Зато потом - ....... Не буду настроение портить ни себе, ни коллегам.
    10.01.2017 16:52
    0 | 10

    • Dobry кrtek 
      Похоже,что кредиты доверия Кудимов больше выделять не будет...
      10.01.2017 17:03
      0 | 4

      • Sedmoy 
        А кто будет? Я штоле?
        10.01.2017 17:15
        0 | 2

        • Dobry кrtek 
          Придётся тебе, Седьмой. Кудимов спёкся.)
          10.01.2017 17:18
          0 | 2

          • Sedmoy 
            :))) Неужели? А тут рассказывают, что "царь": "И в котел тотчас нырнул, Тут в другой, там в третий тоже, И такой он стал пригожий". Как такому кредит ещё не выделить? Думаю не устоит от соблазну такого. :)
            10.01.2017 17:38
            0 | 0

            • Dobry кrtek 
              Поумнел Кудимов...)))
              10.01.2017 17:41
              0 | 0

              • Sedmoy 
                Думаешь с Нового Года? Вот так раз... и всё? Значит не охмурят больше ксендзы Козлевича? Хорошо, если так. Но как говорится: поживём - увидим. :)
                10.01.2017 17:52
                0 | 0

                • Dobry кrtek 
                  Доживём-увидим! Так вернее будет.
                  10.01.2017 17:53
                  0 | 0

                  • Sedmoy 
                    Будем жить - доживём. :)
                    10.01.2017 17:58
                    0 | 0
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