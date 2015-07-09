В 2017 году тарифы на услуги ЖКХ в Твери вырастут всего лишь на 0,3%

Жители Тверской области в 2017 году будут платить за услуги ЖКХ меньше, чем в большинстве других регионов России. Об этом сообщила Региональная энергетическая комиссия. Более того, в каждом муниципальном образовании с 1 января стоимость всех коммунальных услуг останется на прежнем уровне, а в отдельных городах даже снизится. Например, совокупный коммунальный платеж станет меньше в Нелидове, Бежецке, Твери.

Теперь что касается повышения тарифов с 1 июля 2017 года. Ещё осенью прошлого года Распоряжением правительства России за подписью председателя Дмитрия Медведева были прописаны новые повышающие индексы платы за ЖКУ по всем субъектам страны. Эти индексы ограничивают максимально допустимый рост всех платежей граждан за коммунальные услуги в регионах, то есть РЭК примет новые тарифы, которые не могут вырасти больше, чем утвердило правительство РФ, но могут быть меньше. Тогда для Тверской области называли предельно допустимы рост тарифов в 3,4%.



Однако, по сообщению РЭК, средний рост тарифов с 1 июля 2017 года в муниципалитетах тверского региона составит 1,9%. В Твери совокупный коммунальный платеж поднимется на 0,3 процента – это одно из самых низких значений по России.

Для сравнения: в Москве рост составил 7 %, в Санкт-Петербурге, Республике Саха и на Камчатке - 6 %, в Кемеровской области - 5,9 %, Волгоградской - 5,6 %, Свердловской - 5 %, в Орловской и Тамбовской - 3,4 и 3,7 % соответственно.