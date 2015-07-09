Тверские юмористы представляют Верхневолжье на Международном фестивале «КиВиН-2017» в Сочи

Обладатель специального приза Губернатора Тверской области команда КВН «Плюшки Ярослава Гашека» (ТвГУ), а также команды «Men in Green» (Военная академия воздушно-космической обороны) и Тверского государственного технического университета представляют наш регион на Международном фестивале «КиВиН – 2017», который проходит с 10 по 22 января в Сочи.

«Плюшки Ярослава Гашека» в прошлом году выступали в Премьер-лиге КВН, являются финалистами телевизионной «Первой лиги». Решением губернатора Игоря Рудени команде дали грант на участие в фестивале «КиВиН-2017», который в этом году собрал свыше 500 команд.

10 января проходит регистрация и жеребьевка команд по определению порядка выступлений, которые стартуют с завтрашнего дня. В программе фестиваля запланированы семинары, форумы, школа КВН и другие обучающие мероприятия.