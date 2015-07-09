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Тверские юмористы представляют Верхневолжье на Международном фестивале «КиВиН-2017» в Сочи

10 Января 2017 15:00
Автор: TIA

Обладатель специального приза Губернатора Тверской области команда КВН «Плюшки Ярослава Гашека» (ТвГУ), а также  команды «Men in Green» (Военная академия воздушно-космической обороны) и Тверского государственного технического университета представляют наш регион на Международном фестивале «КиВиН – 2017», который проходит с 10 по 22 января в Сочи.

«Плюшки Ярослава Гашека»  в  прошлом году выступали в Премьер-лиге КВН, являются финалистами телевизионной «Первой лиги». Решением губернатора Игоря Рудени команде дали грант на участие в фестивале  «КиВиН-2017», который в этом году собрал свыше 500 команд.

10 января проходит регистрация и жеребьевка команд по определению порядка выступлений, которые стартуют с завтрашнего дня. В программе фестиваля запланированы семинары, форумы, школа КВН и другие обучающие мероприятия.

 

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Метки: квн плюшки ярослава гашека men in green фестиваль квн
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Комментарии (4)

  • kudimov 
    Юмористов в Твери хоть отбавляй, особенно в сфере ЖКХ и транспорта. Одни только экскурсионные маршрутчики чего стОят. В Витебске мужикам рассказывал, так они до кашля смеялись.
    10.01.2017 15:20
    0 | 9

    • DmitryTver 
      Они и поедут.
      10.01.2017 19:22
      0 | 1

  • romich 
    Школа КВН.  Держите меня семеро.
    10.01.2017 15:21
    0 | 4

  • sad 
    ой, рассмешили..
    10.01.2017 18:22
    0 | 0
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