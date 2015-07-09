Жителям микрорайона "Южный" пересчитают плату за отопление и горячую воду

МУП «Сахарово» сообщает, что жителям микрорайона Южный в платежных документах за январь будет произведен перерасчет платы: за отопление (в период с 6 по 7 января); за горячее водоснабжение ( в период с 6 по 8 января).

Низкое качество или временное отсутствие коммунальных услуг были вызваны технологическими инцидентами на подающем трубопроводе диаметром 1000 мм в районе Промышленного проезда и на котельной «Южная». В настоящий момент теплоснабжение и горячее водоснабжение микрорайона осуществляется в штатном режиме.

На котельной «Южная» работают три котла, что позволяет выдерживать заданную диспетчерской службой ООО «Тверская генерация» температуру сетевой воды для обеспечения нормальных параметров отопления и горячего водоснабжения у потребителей. В отдельных домах может быть снижение параметров из-за проблем с внутридомовой системой отопления (разрегулированности, незаконных врезок в систему теплоснабжения, слива теплоносителя). Ответственность за состояние труб внутри помещения несут управляющие и другие обслуживающие компании. Вопрос перерасчета платы за отопление и горячее водоснабжение в таких случаях будет решаться индивидуально для каждого конкретного дома.

На муниципальном предприятии организована комиссия с целью выяснения причин технологических инцидентов. Достоверно установить причины удастся после детальной проверки всех обстоятельств происшествия.